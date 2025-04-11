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下顎歪斜竟是腫瘤導致 長庚人工顳顎關節助重建容貌

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
一名40歲女性，出現下巴歪斜、顏面不對稱情況，至林口長庚醫院就醫後，透過影像檢查，發現致病原因為右側顳顎關節髁頭腫瘤。圖／長庚醫院提供
一名40歲女性，出現下巴歪斜、顏面不對稱情況，至林口長庚醫院就醫後，透過影像檢查，發現致病原因為右側顳顎關節髁頭腫瘤。圖／長庚醫院提供

一名40歲女性，近期出現下巴歪斜、顏面不對稱情況，不僅影響咬合功能，也重創自信。至林口長庚醫院就醫後，透過影像檢查，發現致病原因為右側顳顎關節髁頭腫瘤，經手術切除腫瘤，置換人工顳顎關節及正顎手術後，成功改善顏面歪斜與長期咬合異常問題，患者術後恢復良好，已重返正常生活。

林口長庚醫院口腔顎面外科主任林彥宏表示，造成這位患者下顎骨歪斜的原因為骨軟骨瘤，是一種生長緩慢的良性腫瘤，常見於身體長骨，發生於顱顏面骨的機率極低，僅約0.6%。由於腫瘤生長緩慢，患者多在病程發展數年後，因咬合異常或顎骨歪斜，影響進食和容貌，才就醫檢查，此時腫瘤體積通常已較大，切除後往往需同步進行顳顎關節重建。

傳統上，骨軟骨瘤患者多採自體肋骨進行重建，但自體肋骨移植需額外取骨傷口，且術後可能出現肋骨吸收，增加術後不確定性。林彥宏表示，人工顳顎關節重建手術，使用人工顳顎關節植入物，不需額外取骨傷口，且術後效果更為穩定，已成為歐美國家顳顎關節重建首選。

前述患者手術困難度高，須移除右側顳顎關節腫瘤，同時進行正顎手術。林彥宏表示，藉術前數位模擬規畫手術流程，並藉3D列印技術引導手術進行，由耳前切口進入患者體內，過程中必須留意神經位置，降低神經損傷風險，且患者曾接受他願手術，部分區域組織嚴重沾粘，挑戰甚鉅，所幸順利完成，且未造成神經損傷。

人工顳顎關節植入物適用於顳顎關節髁頭嚴重損傷，無法恢復正常咬合功能患者，例如曾接受保守或手術治療後仍無改善的末期退化性關節炎患者、顳顎關節反覆骨性沾黏導致張口受限患者、不可修復顳顎關節髁頭骨折患者、曾經接受顳顎關節自體骨重建失敗患者、大範圍切除的顳顎關節腫瘤患者、因先天性髁頭發育不良導致咬合不正及顎骨畸形患者等。

林彥宏提醒，民眾若發現顏面歪斜不對稱，或咬合突然漸進式改變，建議至醫院檢查評估顳顎關節狀況，必要時藉手術治療恢復健康。

經手術切除腫瘤，置換人工顳顎關節及正顎手術後，成功改善顏面歪斜與長期咬合異常問題，患者術後恢復良好。圖／長庚醫院提供
經手術切除腫瘤，置換人工顳顎關節及正顎手術後，成功改善顏面歪斜與長期咬合異常問題，患者術後恢復良好。圖／長庚醫院提供

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