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長照3.0明年上路 擬擴大納入年輕型失智失能個案

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
長照3.0明年上路，目標之一是整合醫療與長照。示意圖，本報資料照片
長照3.0明年上路，目標之一是整合醫療與長照。示意圖，本報資料照片

長照3.0將於明年上路，根據衛福部最新統計，2024照顧服務使用人數已達55萬8071，相較2023年同期成長10.05%。衛福部長照司表示，目前長照2.0的服務對象，包含50歲以上失智症患者等，在3.0的架構下，有望鎖定50歲以下失智且失能的年輕型個案，讓他們及早使用到長照服務，有機會重新撐起家庭，這類族群目前人數不到0.1%，納入不至於造成財政負擔。

台灣法學研究交流協會今天舉行「2025養老長照法律論壇」。衛福部次長呂建德表示，台灣的老年人口比例將超過21%、正式邁入超高齡社會，其中失智族群約7.99%，換算後逾30萬人，失智失能的照顧、財政信託等議題都非常重要，長照服務涵蓋率從1.0的19.4%，顯著提升至84.86%，明年的長照3.0聚焦醫療與長照整合、推動安寧療護、積極復能、導入智慧照顧等4大重點。

現行長照2.0服務對象大致可分為5類，包括65歲以上失能老人、55歲以上失能原住民、50歲以上失智症患者、失能身心障礙者，以及日常生活需他人協助的獨居老人或衰弱老人。照顧服務管理資訊平台統計，服務使用人數從2017年的10萬6864人，增至2024年的55萬8071人。

衛福部推估，今年全台的失智症患者人數約37.1萬名，其中51%是極輕度或輕度個案。長照司長祝健芳指出，參考國際文獻30至64歲失智症盛行率為0.119%（未針對30歲以下進行調查），推估2026年未滿65歲失智人數為1萬4601人，其中失智且失能人數為807人；有些輕度失智個案，經過認知促進後有可能逆轉，重新回歸社會和職場，一定要及早掌握改善協助。

由於長照3.0目標之一是整合醫療與長照，祝健芳說，服務對象預計納入「急性後期整合照護計畫」（PAC）的年輕中風族群，將不受限年齡，只要評估失能就納入，因為年輕型中風個案，有機會在經過復健和居家復能後，也許經過半年就不再失能，可重新成為生產力。

依據PAC收案對象的各年度成長率，2019年至2024年平均成長率為3.85%，長照司推估2026年新增64歲以下PAC服務人數為4767人；另健保署將擴大適應症、服務持續時間、後續資源轉介等3方向，預計2025年擴大辦理PAC計畫，假設每年人數成長率從3.85%拉高至10%，推估2026年新增64歲以下PAC服務人數為5349人。

失智症 衛福部 長照

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