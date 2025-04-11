強化部落決策機制 原民會預告會議規則等兩項草案

為強化原住民族部落自主發展與決策機制，原民會預告兩項重要法規草案，分別為新訂的《原住民族部落會議規則》草案與修正的《諮商取得原住民族部落同意參與辦法》草案，公開徵詢社會各界意見，預告期間至5月2日止。

原民會指出，根據《原住民族基本法》第2條之一規定，為促進原住民族部落健全自主發展，應設立部落會議，其組成、決議程序及相關事項，由中央原住民族主管機關定之。因此，該會規畫制定《原住民族部落會議規則》，以作為各部落推動自主治理的關鍵法制依據。

目前部落會議相關規範仍附屬於《諮商取得原住民族部落同意參與辦法》中，原民會認為此安排在法制體例上不甚妥當，加上地方政府與族人近年提出多項改革建言，決定提出專法草案，回應實務需求，並落實《原基法》授權。

同時，針對《諮商取得原住民族部落同意參與辦法》修正部分，原民會表示，依據《原基法》第21條規定，過去諮商取得部落同意的方式限於透過部落會議進行。然而，為彰顯「尊重部落自主決定」的民族自治精神，修正草案將開放部落自行選擇其諮商同意機制，不再限定單一方式，期盼協助部落建構更具彈性的決策流程。

原民會強調，此次法規預告期間自114年4月2日至5月2日，已同步公布於公共政策網路參與平台，並將邀請原住民族地區相關行政機關進一步提供意見，歡迎各界踴躍提出具體修正建議，共同促成法規更加完善與周全。