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強化部落決策機制 原民會預告會議規則等兩項草案

聯合報／ 記者董俞佳／台北即時報導

為強化原住民族部落自主發展與決策機制原民會預告兩項重要法規草案，分別為新訂的《原住民族部落會議規則》草案與修正的《諮商取得原住民族部落同意參與辦法》草案，公開徵詢社會各界意見，預告期間至5月2日止。

原民會指出，根據《原住民族基本法》第2條之一規定，為促進原住民族部落健全自主發展，應設立部落會議，其組成、決議程序及相關事項，由中央原住民族主管機關定之。因此，該會規畫制定《原住民族部落會議規則》，以作為各部落推動自主治理的關鍵法制依據。

目前部落會議相關規範仍附屬於《諮商取得原住民族部落同意參與辦法》中，原民會認為此安排在法制體例上不甚妥當，加上地方政府與族人近年提出多項改革建言，決定提出專法草案，回應實務需求，並落實《原基法》授權。

同時，針對《諮商取得原住民族部落同意參與辦法》修正部分，原民會表示，依據《原基法》第21條規定，過去諮商取得部落同意的方式限於透過部落會議進行。然而，為彰顯「尊重部落自主決定」的民族自治精神，修正草案將開放部落自行選擇其諮商同意機制，不再限定單一方式，期盼協助部落建構更具彈性的決策流程。

原民會強調，此次法規預告期間自114年4月2日至5月2日，已同步公布於公共政策網路參與平台，並將邀請原住民族地區相關行政機關進一步提供意見，歡迎各界踴躍提出具體修正建議，共同促成法規更加完善與周全。

原住民族 原民會 機制

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