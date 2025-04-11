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莎倫娜郵輪2航次影響7千人補償出爐 遊客不滿意將協調

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
莎倫娜郵號輪延後返台及取消下一航次，2航次共影響7千多人，兩補償出爐，但遊客不滿意將再協調。圖／醫師洪敦智提供
莎倫娜郵號輪延後返台及取消下一航次，2航次共影響7千多人，兩補償出爐，但遊客不滿意將再協調。圖／醫師洪敦智提供

歌詩達郵輪莎倫娜號搭載3387旅客因機械故障在沖繩的那霸維修，延後1日明天返回基隆港，原訂今天要出發的航程取消，也有3千多旅客被迫中止旅程。船公司對兩航次分別提出每位旅客50、100美金的補償方案，但有遊客表示不滿意。航港局表示，將視需要會同消保官協助旅客持續與船方協調，維護消費者合理權益。

義大利籍「歌詩達莎倫娜號」郵輪8日自基隆港出發前往日本遊程，原訂11日上午返回基隆港，因技術性原因於沖繩維修，延至12日上午6時30分返港。航港局上午緊急邀集消保單位、觀光署、台灣港務股份有限公司、包船旅行社、船務代理等單位召開應變會議。

針對8日出發的遊客因延遲返台補償機制，船公司提供每位旅客50美元船上消費金，並獲日方同意旅客可於4月10日可下船自由活動；另對原訂11到14日的航次取消，提供旅客可全額退費，無手續費，或選擇未來搭乘6月25日至9月3日期間之莎倫娜號同艙等行程，與每艙房100美金船上消費金的補償方案。

航港局表示，將視需要會同消保官協助旅客持續與船方協調，船方對於返台行程延遲補償部分，表示是依該公司全球營運規範辦理，但於應變會議中承諾願評估進一步補償作法，目前暫無具體承諾，航港局將持續追蹤，以維護消費者合理權益。

對於明日上午郵輪抵達基隆港的旅客通關作業，航港局將偕同及港務公司，成立現場應變小組，並請旅行社與船代旅客抵港通關作業完成前派員至現場協助。

基隆港 航港局

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