快訊

習近平首發聲！會見西班牙首相 強調「關稅戰沒贏家」：不懼打壓

抬頭驚見樹上有顆全白毛球 真實身分竟是「機率10萬分之1」傳說級生物

紐約直升機墜河瞬間畫面曝光！機身解體 螺旋槳也噴飛

兒童發展篩檢助發現異常 國健署曝截至3月底異常率6.2%

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
衛福部國健署去年7月起提供國內未滿7歲兒童6次發展篩檢服務，國健署今公布最新統計，截至今年3月底，累計篩檢逾27萬人次，其中6.2%兒童篩檢結果為疑似異常。本報資料照片
衛福部國健署去年7月起提供國內未滿7歲兒童6次發展篩檢服務，國健署今公布最新統計，截至今年3月底，累計篩檢逾27萬人次，其中6.2%兒童篩檢結果為疑似異常。本報資料照片

衛福部國健署去年7月起提供國內未滿7歲兒童6次發展篩檢服務，國健署今公布最新統計，截至今年3月底，累計篩檢逾27萬人次，其中6.2%兒童篩檢結果為疑似異常，需轉介兒童發展聯合評估中心評估，國健署長吳昭軍說，為幫助更多孩童及時獲得專業評估，今年起擴大補助全國88家兒童發展聯評中心，以縮短等候時間。

開業兒科醫師麥建方分享近期遇到的兒童發展篩檢服務案例，家住新竹的小凱一歲2個月大時，經兒童發展篩檢量表檢測，發現他抓積木、拿塗鴉筆等精細動作表現不佳，語言認知、社會情緒發展指標也未完全達標，轉介小凱住家附近馬偕兒童醫院發展聯評中心門診初步評估，結果顯示，小凱確實有發展遲緩情形，由聯評中心提供衛教指導，並銜接早期療育服務。

麥建方建議，孩子在接受兒童發展篩檢時，由於許多篩檢項目需透過實測及詢問，家長或主要照顧者可鼓勵孩子多與醫師互動，並回憶孩子在家中的狀況，提供篩檢醫師參考，幫助醫師更準確瞭解小孩真實發展情況。若篩檢結果為疑似發展遲緩，並不代表就是發展遲緩，需帶孩子到兒童發展聯合評估中心做進一步評估確認。

國健署婦幼健康組簡任技正林真夙表示，全台聯評中心112年為75家，113年為85家，今年增加至88家，預計全台可提供4萬3957人次，其中「重點中心」家數也從去年10家，增加至17家。國健署設下目標目標為聯評中心初評後，30天內拿到報告書，目前初評符合此目標比率，112年為58.2%，113年為75.1%。

吳昭軍表示，當孩子進入兒童發展聯合評估中心後，聯合評估中心醫師將依其專業進行初步判斷區分，若為「疑似單一遲緩兒童」，將由單一科別醫師進行單科或單項發展評估，並依評估結果開立發展遲緩證明書；若經聯合評估中心醫師判斷為「疑似多重發展遲緩兒童」，將安排「兒童發展聯合評估」，及早銜接後續醫療處置、社會福利或特殊教育等早期療育服務。

國健署 醫師

延伸閱讀

空品拉警報！高溫臭氧濃度紅色警示 北部民眾減少室外活動

72%長輩有「缺牙」情況 營養不均易肌少、衰率增失能危機

拚2025消除C肝 國健署籲8萬抗體陽性者接續檢驗

罕病龐貝氏症未納公費篩檢 國健署長吳昭軍：滾動檢討

相關新聞

想補鈣要吃對！起司含多種維生素 搭一類食材食用反浪費營養

根據「YAHOO JAPAN」中有保育員和營養師雙重執照，且曾在幼兒園中擔任營養師的@栄養士食堂分享，以牛奶為原料製成、營養價值極高的起司，含有優質蛋白質、脂肪、鈣質與多種維生素，是日常飲食中補充鈣質的好選擇。但他提醒，若與特定食材一起食用，反而可能影響營養吸收。

北市議員爆：診所手臂抽脂全身麻醉 民眾醒不來昏迷迄今

台北市議員耿葳今天在北市議會針對醫美診所質詢，她指出，近半年來接獲多起民眾與醫美診所陳情，呼籲北市府公開核准的醫美診所，...

歌詩達郵輪故障延遲明返台 航港局協調更優補償方案

義大利籍「歌詩達莎倫娜號」郵輪於本月8日自基隆港出發前往日本遊程，原訂今（11）日上午返回基隆港，惟因技術性原因於沖繩進...

4月4G、5G便宜資費懶人包／4G吃到飽破5百元優惠縮水 5G還有399方案

4G、5G便宜資費吃到飽是否絕響了呢？聯合新聞網《科技玩家》製作懶人包整理4月份「通訊行」的4G、5G吃到飽資費優惠方案，包含中華電信、遠傳電信及台灣大哥大等3大電信都有隱藏版優惠，不過據了解3家電信業者手機折扣優惠都大縮水，本月份月租費都微漲，仍可找到399吃到飽方案可申請，不過各家綁約時間、合約規則都不同，以及申辦對象是否為續約、攜碼或新門號，但需仔細看清楚囉。

蔡琴演唱會不期待「小巨蛋」答案很感人 蔣萬安說話了

歌后蔡琴宣布北高巡演，北市的地點卻非小巨蛋，她受訪回說一點都不期待，成了昨天北市府議會開議的題目。台北市文化局長蔡詩萍今...

下顎歪斜竟是腫瘤導致 長庚人工顳顎關節助重建容貌

一名40歲女性，近期出現下巴歪斜、顏面不對稱情況，不僅影響咬合功能，也重創自信。至林口長庚醫院就醫後，透過影像檢查，發現...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。