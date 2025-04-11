兒童發展篩檢助發現異常 國健署曝截至3月底異常率6.2%

衛福部國健署去年7月起提供國內未滿7歲兒童6次發展篩檢服務，國健署今公布最新統計，截至今年3月底，累計篩檢逾27萬人次，其中6.2%兒童篩檢結果為疑似異常，需轉介兒童發展聯合評估中心評估，國健署長吳昭軍說，為幫助更多孩童及時獲得專業評估，今年起擴大補助全國88家兒童發展聯評中心，以縮短等候時間。

開業兒科醫師麥建方分享近期遇到的兒童發展篩檢服務案例，家住新竹的小凱一歲2個月大時，經兒童發展篩檢量表檢測，發現他抓積木、拿塗鴉筆等精細動作表現不佳，語言認知、社會情緒發展指標也未完全達標，轉介小凱住家附近馬偕兒童醫院發展聯評中心門診初步評估，結果顯示，小凱確實有發展遲緩情形，由聯評中心提供衛教指導，並銜接早期療育服務。

麥建方建議，孩子在接受兒童發展篩檢時，由於許多篩檢項目需透過實測及詢問，家長或主要照顧者可鼓勵孩子多與醫師互動，並回憶孩子在家中的狀況，提供篩檢醫師參考，幫助醫師更準確瞭解小孩真實發展情況。若篩檢結果為疑似發展遲緩，並不代表就是發展遲緩，需帶孩子到兒童發展聯合評估中心做進一步評估確認。

國健署婦幼健康組簡任技正林真夙表示，全台聯評中心112年為75家，113年為85家，今年增加至88家，預計全台可提供4萬3957人次，其中「重點中心」家數也從去年10家，增加至17家。國健署設下目標目標為聯評中心初評後，30天內拿到報告書，目前初評符合此目標比率，112年為58.2%，113年為75.1%。

吳昭軍表示，當孩子進入兒童發展聯合評估中心後，聯合評估中心醫師將依其專業進行初步判斷區分，若為「疑似單一遲緩兒童」，將由單一科別醫師進行單科或單項發展評估，並依評估結果開立發展遲緩證明書；若經聯合評估中心醫師判斷為「疑似多重發展遲緩兒童」，將安排「兒童發展聯合評估」，及早銜接後續醫療處置、社會福利或特殊教育等早期療育服務。