日月潭去年取締1319件烏賊車 7月起這兩種車列入管制

日月潭為空氣品質維護區，南投縣環保局加強車輛排氣管制，去年取締1319件大型柴油車違規，不合格率1.64%，今年7月起柴油小客車、小貨車也納入管制，若未定期車輛排氣檢驗，將開單告發，維護潭區空氣品質。

日月潭是國內外知名景點，山清水秀，景色怡人，假日車潮不斷。為減少車輛排放廢氣影響日月潭空氣品質，南投縣政府2023年11月將日月潭畫設空氣品質維護區，以車牌辨識柴油車輛是否具有一年內排煙檢測紀錄，或具有效期限內柴油車自主管理標章，未符合規定進入日月潭空維區車輛，依違反空氣汙染防制法第40條規定處500元罰鍰。

環保局去年優先針對高汙染排放的柴油大貨車、柴油大客車、遊覽車篩檢，進入日月潭大型柴油車有8萬4755輛，共有1319輛違規遭取締，不合格率1.64%，根據空品檢測數據分析，去年9至10月日月潭PM2.5，較前年同期降低31%，車輛廢氣減排收到成效。

環保局表示，經統計到日月潭的遊覽車排氣都合格，只有砂石車、預拌混凝土車等工程車輛較容易違規，除了開單告發外，也行文給所屬公司要求改善。

為了進一步提升日月潭空氣品質，環保局將從7月起，將排氣檢驗範圍擴大到柴油小客車、小貨車，呼籲車主落實車輛維護保養，定期安排車輛排氣檢驗，以免遭告發處分。