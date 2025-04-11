兒虐腦傷施虐者多為父母 心理師：適時喘息助降低風險

近5年國內重大兒虐致死或重傷案件達134件，其中63件為腦傷。醫師建議，從前端父母衛教，到年輕醫師兒虐辨識教育都應強化。臨床心理師說，兒虐事件常起因於父母面對孩子哭鬧的無力感，呼籲外界別把施暴父母視為「可怕的人」，兒虐及受虐兒童後續治療，除醫療外，也應納入父母親職教育及心理治療。

開業臨床心理師蔡明娟表示，受虐性腦傷加害人多為父母，站在心理學角度，應把父母視為需要協助者，正常情況下「沒有人想傷害孩子」，背後多有外界不知情苦衷及無奈；少子化時代，願意生育孩子父母，常具追求完美人格特質，也比較容易焦慮，諮商時多建議父母放下追求完美、與其他父母比較心態，「把脫序視為正常，心理焦慮感就能減少。」

孩子哭鬧容易導致父母心情煩躁，增加兒虐風險，許多父母擔心孩子出事，不敢放下孩子喘息，蔡明娟表示，「此時在場比不在場危險」，孩子哭鬧不止時，可孩子安置在嬰兒床等安全處，可進入廁所等空間，從1數至10，深呼吸放鬆心情，把情緒按下暫停鍵，透過空間轉換，爭取重建情緒時間。另，也可嘗試按摩、拉身緊繃的肌肉，或閉上眼睛冥想，幫助轉換思緒、重新開機。

若已不慎發生憾事，蔡明娟建議，家長除積極配合醫療與復健，也必須保持樂觀及耐心，陪伴孩子從傷害中復原，腦傷復健時間動輒數年，甚至10、20年，夫妻之間應修復關係，不咎責自己，也不責怪伴侶，若無法自我修復時，可利用夫妻、家族諮商等資源。另，建議重新安排育兒空間與時間，把家務、工作、育兒、休息時間安排重新規劃，以更自在方式陪伴孩子走上復健之路。

林口長庚醫院兒童重症加護科主治醫師林恩沛表示，兒虐預防應從前端衛教預防開始，教育父母及保母如何育兒，針對兒虐高風險家庭，應加強訪視；因身體瘀青、營養不良等疑似受虐跡象送醫兒童，社工應定期訪視，年輕醫師、急診醫師等，也應定期接受教育訓練，提升辨識兒虐敏感度，臨床端、檢警單位、法醫單位及社會局等，則透過定期舉行研討會，了解不同面向受虐觀點。