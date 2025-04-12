看見・齊柏林基金會X全家 《森森不息》環境手遊 解鎖森林裡的隱藏生物！

看見・齊柏林基金會再度攜手全家便利商店，創新結合線上與線下資源，為「全家一起看見台灣」環境關懷公益計畫注入全新活力，拓展環境教育的多元形式。延續過去的耕耘，以淡水齊柏林空間《共森》主題特展為起始，更同步推出老少咸宜的線上小遊戲《看見森森不息──探尋動物大挑戰》。透過寓教於樂的方式，邀請大眾在指尖滑動間，探索台灣森林的奧秘，進而關心這片土地的生態環境。

齊柏林空間影像主題展《共森》，邀請學校團體報名免費參觀導覽。 圖／看見．齊柏林基金會提供

甫於3月21日國際森林日開展的齊柏林空間《共森》特展，延續齊柏林導演鏡頭記錄下充滿震撼及感動的台灣壯麗地景，本次也邀請四位不同領域的創作者，以「群森之源」、「森林之境」及「森野之續」為題，透過影像、文字、裝置藝術等多元沉浸式的五感體驗，呈現台灣森林所面臨的議題與挑戰，啟發人們重新思考與自然環境的關係。策展團隊運用香氛營造不同海拔的森林氣息，並將台灣特有樹種轉化為可愛的「小森靈」，設計出饒富趣味的MBTI人格心理測驗，配合展場中270度環繞投影沉浸式劇場，讓觀眾能藉由特殊手電筒與光影互動，尋找隱身其中的森林精靈，自我認識的同時，也深入了解台灣森林的豐富樣貌。

《共森展》沉浸式劇場「尋森之旅」。 圖／看見．齊柏林基金會提供、攝影：黑鳥音像

為了讓更多人能輕鬆參與，本次特別開發線上小遊戲《看見森森不息──探尋動物大挑戰》，以簡單直覺的操作方式，邀請玩家化身為森林攝影師，在短短30秒內，運用敏銳的眼力和快速的反應，捕捉森林中驚喜現身的各種動物身影。遊戲不僅考驗玩家的眼手協調能力，更在每次成功的「快門」瞬間，累積對台灣森林動物的認識。遊戲結束後會揭曉所拍攝的動物種類與生態介紹，讓每一次遊戲都充滿知識性驚喜，亦能與《共森》特展相互連結，延伸觀展體驗，進而培養尊重自然、愛護環境的意識。

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《共森展》線上遊戲「看見森森不息」。 圖／看見．齊柏林基金會提供

看見・齊柏林基金會執行長萬冠麗表示：「過去五年，我們與全家共同推動了許多深具意義的環境教育活動，獲得廣大迴響。今年，我們更希望透過線上遊戲這樣新穎的方式，吸引更多年輕世代關注台灣的環境議題。」全家公共事務暨品牌溝通室部長吳采樺也強調：「全家持續推動『便利永續，你也+1』的ESG理念，與看見・齊柏林基金會推動環境教育，並透過全台超過4300家店舖作為環境教育基地，讓『看見』的力量影響更多人，將環境教育的種子散播到社區各個角落。」

「小小齊柏林-看見台灣校園公播」計畫走遍全台灣。 圖／看見．齊柏林基金會提供

展望未來，看見・齊柏林基金會也擘劃了全新的環境影像計畫，包含記錄環境變遷的「十年一刻地景紀實空拍計畫」、邀約國際級攝影大師的「國際環境影像展」，以及親身踏遍台灣土地的「逐岸行腳—跟著齊柏林視野認識家園」環島計畫。同時，基金會也將持續進行校園公播與講座，帶領更多學童參觀齊柏林空間，並與全家共同前進全台六縣市舉辦「全家小小店長愛地球體驗營」，將便利商店場域化身為社區環境教育基地。延續《看見台灣》的影響力，讓永續發展的理念在台灣這片土地上扎根成長。看見．齊柏林基金會與全家便利商店亦將繼續以「每一塊錢，都是對環境教育的支持」為理念，邀請民眾於5月27日前走進全家店舖，或透過全家APP，共同響應捐款，支持環境教育。

【齊柏林空間】

《共森》｜2025/03/21-2026春季

營業時間｜週一至週日10:00-18:00 （週二公休）

空間地址｜新北市淡水區中正路316-1號（淡水分局正對面）

空間電話｜02-2629-1996

【全家一起看見台灣】環境關懷公益計畫

募款期間｜114/3/19-114/5/27

計畫說明｜https://17lovetaiwan.com

全家APP捐款｜https://reurl.cc/dWQQe2

勸募字號：衛部救字第1141360630號