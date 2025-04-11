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府中站女子落軌意外 司機不滿北捷內部公告批指責第一線

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
自稱北捷員工的民眾在社群平台上發文控北捷公告指責第一線人員。圖／擷取自網路
自稱北捷員工的民眾在社群平台上發文控北捷公告指責第一線人員。圖／擷取自網路

北捷府中站於5日晚間發生女子落軌意外，有位稱案發第一線的站外負責疏散司機在社群貼文指出，近期北捷一份公告，呼籲同仁要依照正常程序執行故障排除等，被認為是指責第一線同仁。北捷回應，該文件是檢視事件後的經驗分享，會加強說明避免誤解。

有人公開北捷內部的公告，內文指出，車門隔離應熟悉電路、氣路隔離開關位置及車門故障排操作程序，電磁閥按鈕小不易操作，請同仁應依正常程序執行故障排除或隔離。列車因事故或前車事件處理而異常停滯，應主動無線電回報行控列車停滯位置，以免造成延誤事件或未處理當事件發生。

此人表示，自己是板橋站外做旅客疏散的司機，不是府中站發生旅客碰撞的當事件司機。而當時發生跳軌事件時，依照指示停車等候，也持續對車廂告知現況和安撫，結果卻是甩鍋到他身上，說不主動積極回報停滯狀況，以至於旅客滯留車廂時間過久。

他說，在站長前往維修走道時，他也持續監聽無線電並對車廂做軌道疏散預告廣播，並持續留意站長尋找可供疏散的位置，在第一時間就前往車門隔離。

他強調，盡可能保持專業，但免不了有些惶恐，承認在車門隔離步驟有些錯亂，但還是很快開啟車門，之後前往第六節查看是否還有旅客滯留，並請旅客協助疏散。

他認為，第一線人員是人不是機器，就算有再多的SOP也不可能完全遵照，不料公司放大他的瑕疵，還要做出各種質疑甚至甩鍋，怎麼不讓人心寒。會在社群平台貼出訊息，是對於北捷一直以來缺乏彈性、不尊重第一線人員而發聲的心情抒發。

北捷回應，該內容為事件過程檢視後，提供同仁的經驗分享資料，公司會再指派主管加強說明溝通，避免同仁誤解。同時，肯定當日所有現場同仁，在第一時間掌握狀況並積極處理，讓旅客能夠快速且安全地疏散，對於表現良好的同仁，會予以考核加分。

北捷說，為確保旅客安全及系統穩定，當事件發生後，公司均會全面檢視相關流程與作業環節，並提供同仁經驗分享。

北捷板南線府中站日前發生旅客闖入軌道事件。圖／北捷提供
北捷板南線府中站日前發生旅客闖入軌道事件。圖／北捷提供

北捷 隔離

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