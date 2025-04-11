暴力「廣末涼子們」釀護理人力危機 衛福部：最重關3年

近期護理師遭暴力對待事件頻頻登上媒體版面，從日本女星廣末涼子踢踹並抓傷護理師，到台灣的北醫附醫、基隆長庚等醫療院所，護理師被患者掌摑、踢傷等。衛福部表示嚴正譴責任何形式的暴力，強調「醫院暴力零容忍」，且施暴者可處3年以下有期徒刑、拘役或30萬元以下罰金；調查指出，民眾就醫不理性對待護理人員的行為，也是醫院護理人員流失的主要原因之一，呼籲各界齊心維護正向醫療環境。

廣末涼子7日晚間在高速公路發生車禍，緊急送醫後，8日凌晨在醫院裡對一名37歲的女性護理師多次踢踹並抓傷，被警方以現行犯逮捕；北醫附醫則有患者不滿生理監視器聲音太吵，與護理師發生衝突，用腳踹對方的臉；基隆長庚醫院急診室，則有護理師關心站不穩的病人時遭掌摑，通報警衛過程中另一名護理師也遭病人踢傷。

針對連日發生的醫療暴力事件，衛福部表示會嚴正譴責任何形式的暴力，依據「醫療法」第24條及106條規定，暴力醫護人員可移送司法機關偵辦，涉及刑事責任者可處3年以下有期徒刑、拘役或30萬元以下罰金。

衛福部護理及健康照護司長蔡淑鳳表示，醫院平時應依「職業安全衛生法」善盡預防與保護責任，當暴力事件發生，應通報警方到場排除、制止，並由警察或衛生機關，依相關規定移送司法機關或處以罰鍰，並妥善提供受害員工適當保護，與後續關懷及法律協助。

「護理人員守護民眾生老病死之照護重任，我們都需要護理師，對於任何暴力滋擾護理人員的行為絕不容忍」，蔡淑鳳指出，調查指出民眾就醫不理性對待護理人員的行為，也是醫院護理人員流失的主要原因之一，呼籲各界齊心維護正向醫療環境，以保障共同的就醫權利。