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台南鳳梨產季到 北上新北促銷優惠兩顆150元
台南市政府及山上區農會今至新北市板橋農會，舉辦2025山上區鳳梨暨農特產品展售會，為新北市民帶來台南當季的新鮮鳳梨、鳳梨乾及鳳梨酥等農特產品，新北市農業局推薦可至板農活力超市購買。
4月至5月為台南市山上區鳳梨產季，台南市府及山上區農會於產季期間為新北市帶來最新鮮的台農17號金鑽鳳梨，金鑽鳳梨色澤金黃、甜酸比優良，鳳梨香氣濃郁，富含膳食纖維、有機酸、維生素B1、維生素C、類胡蘿蔔素、鉀及多種礦物質，是兼具美味與營養的水果聖品。
今日至展售會山上區農會攤位購買鳳梨可享2顆150元優惠，板農活力超市內也有販售山上區優良品質的鳳梨及鳳梨加工品，如鳳梨酥、鳳梨乾、愛鳳醬等。
台南農業局長李芳林表示，鳳梨目前正當時，品質非常優良，不論鮮果或加工都好吃。現場有16個攤位除販售鳳梨外，也有台南市青農展售芝麻粉、芭樂、金桔、蜂蜜、小番茄、米、芒果醬、蓮藕粉等農產品，讓北部消費者也能吃到來自南部的陽光好味道。
新北市農業局長諶錫輝表示，新北市府媒合外縣市農會，利用農會超市、社區小舖、線上商城、團購活動以及希望廣場、果菜市場等通路，協助全台銷售農特產品，加深產地與消費地連結，未來新北也將利用多元通路以及強大消費力推動各項農特產品銷售，建構農業、市民及生態共好的永續大健康環境。
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