台南鳳梨產季到 北上新北促銷優惠兩顆150元

台南市政府及山上區農會今至新北市板橋農會，舉辦2025山上區鳳梨暨農特產品展售會，為新北市民帶來台南當季的新鮮鳳梨、鳳梨乾及鳳梨酥等農特產品，新北市農業局推薦可至板農活力超市購買。

4月至5月為台南市山上區鳳梨產季，台南市府及山上區農會於產季期間為新北市帶來最新鮮的台農17號金鑽鳳梨，金鑽鳳梨色澤金黃、甜酸比優良，鳳梨香氣濃郁，富含膳食纖維、有機酸、維生素B1、維生素C、類胡蘿蔔素、鉀及多種礦物質，是兼具美味與營養的水果聖品。

今日至展售會山上區農會攤位購買鳳梨可享2顆150元優惠，板農活力超市內也有販售山上區優良品質的鳳梨及鳳梨加工品，如鳳梨酥、鳳梨乾、愛鳳醬等。

台南農業局長李芳林表示，鳳梨目前正當時，品質非常優良，不論鮮果或加工都好吃。現場有16個攤位除販售鳳梨外，也有台南市青農展售芝麻粉、芭樂、金桔、蜂蜜、小番茄、米、芒果醬、蓮藕粉等農產品，讓北部消費者也能吃到來自南部的陽光好味道。