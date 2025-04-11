快訊

台股延續漲勢！上漲528點終場收19,528點 台積電收889元

老闆集體哭哭！Google地圖出手管制「5星好評換贈品」 增1功能助網友檢舉

聽新聞
0:00 / 0:00

阿里山螢火蟲季將登場 4月中下旬至5月底最佳賞螢時機

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
阿里山螢火蟲季即將登場，4月中下旬至5月底最佳賞螢時機。圖／阿里山賓館提供
阿里山螢火蟲季即將登場，4月中下旬至5月底最佳賞螢時機。圖／阿里山賓館提供

阿里山螢火蟲季即將登場，每年4月至5月春末夏初，在里佳社區、茶山社區、十字社區、瑞里社區圓潭生態步道可以看到約42個不同品種螢火蟲，成千上萬螢火蟲飛舞，阿里山國家森林遊樂區螢光點綴，可以欣賞森林鐵路、列車與螢光流動的美麗畫面。

大阿里山旅遊協會達人鍾義雄說，台灣有60多種螢火蟲，在阿里山就能看到42種，每年4月中下旬至5月底左右，低海拔到中海拔可見螢火蟲閃爍，海拔1800公尺左右有黑翅螢飛舞，迷糊步道螢況在4月20日至5月初進入高峰期，十字車站最佳賞螢期約在5月初至5月20日。

鍾義雄說，十字路車站旁觀景台可眺望塔山、夜訪螢火蟲奇幻景色，喜歡鐵道螢光可選擇，水社寮車站、梨園寮車站，奮起湖車站可步行到奮起湖車站附近步道，觀賞成千上萬螢火蟲與夜空連成一片的星光燈海，山美部落與產業道路都有螢火蟲出沒，景象相當壯觀。

此外，竹崎鄉光華社區復育螢火蟲有成，每年吸引上萬隻螢火蟲聚集，獲生態社區美名，阿里山國家風景區管理處今晚將攜手社區啟動賞螢儀式，由專業導覽人員分批帶領民眾走入賞螢動線，欣賞浪漫流光螢河，並沿途解說螢火蟲生態及保育，讓賞螢環境永續保存。

阿里山賓館指出，今年與大阿里山旅遊協會合作，達人專車接送夜訪螢火蟲遊程，精心安排迷糊步道、十字車站鐵道賞螢行程，邀請旅人上山欣賞阿里山季節限定螢火蟲美景，4月12日至5月28日入住阿里賓館，還會贈送螢光星旅夜訪火金姑與兒童洗沐旅行組。

阿里山螢火蟲季即將登場，4月中下旬至5月底最佳賞螢時機。圖／阿里山賓館提供
阿里山螢火蟲季即將登場，4月中下旬至5月底最佳賞螢時機。圖／阿里山賓館提供
阿里山螢火蟲季即將登場，4月中下旬至5月底最佳賞螢時機。圖／阿里山賓館提供
阿里山螢火蟲季即將登場，4月中下旬至5月底最佳賞螢時機。圖／阿里山賓館提供

螢火蟲 賞螢 阿里山

延伸閱讀

國旅Taiwan PASS再升級 3款新產品 2人同行1人免費

導航阿里山貪捷徑 不熟路況彎道翻車頻傳

高雄那瑪夏3步道螢火蟲大爆發 今年這「兩族群」免費進入賞螢

4月螢火蟲季登場！桃園出地圖攻略多達15處可去

相關新聞

影／台東新玩法來了！首發30人興奮搭雙層巴士 吹風看無敵海景

台東縣政府為讓更多旅人深度探索東海岸美景與人文風情，今起一連3天推出「南回海岸飛颺趣」雙層巴士旅遊，旅客開心說，「從車上...

晴朗炎熱1地明天飆36度高溫 這時鋒面到恐再雷雨轟炸

隨著鋒面通過，整體降雨已經趨緩，不過，中央氣象署預報員朱美霖表示，今天還是要留意中午過後會有一些局部午後雷陣雨。

影／6旬高雄男有妻捐腎 克服血型相異...「三腎人生」揮別洗腎

高雄66歲宋姓男子15年前切除大腸癌病灶後，未接受化療，以自然療法吃中藥補身，4年前出現腎功能衰竭，到高雄榮總醫院接受腎...

又要變天了！ 明天入夜前後 新1波雷雨大軍逐漸壓境

把握好天氣，明天下半天起天氣將可能劇烈轉變。氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，明天入夜前後，新一波雷雨大軍逐漸壓境。

空拍看台灣／屏東定置網捕魚全紀錄 漁業生態更永續

台灣是海洋國家四面環海，周遭海域孕育豐富的自然生態，要獲取海中的魚鮮除了傳統的漁船捕魚外，還有一種定置網漁法，主要是將網...

鯉魚潭水庫凌晨出現溢流美景 能否長期維持要看「老天爺」

苗栗縣鯉魚潭水庫今天凌晨的蓄水量再度超出滿水位，鋸齒堰開始出現滿庫溢流的景致；但今年的春雨斷斷續續，溢流美景能維持多久，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。