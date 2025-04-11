阿里山螢火蟲季將登場 4月中下旬至5月底最佳賞螢時機

阿里山螢火蟲季即將登場，每年4月至5月春末夏初，在里佳社區、茶山社區、十字社區、瑞里社區圓潭生態步道可以看到約42個不同品種螢火蟲，成千上萬螢火蟲飛舞，阿里山國家森林遊樂區螢光點綴，可以欣賞森林鐵路、列車與螢光流動的美麗畫面。

大阿里山旅遊協會達人鍾義雄說，台灣有60多種螢火蟲，在阿里山就能看到42種，每年4月中下旬至5月底左右，低海拔到中海拔可見螢火蟲閃爍，海拔1800公尺左右有黑翅螢飛舞，迷糊步道螢況在4月20日至5月初進入高峰期，十字車站最佳賞螢期約在5月初至5月20日。

鍾義雄說，十字路車站旁觀景台可眺望塔山、夜訪螢火蟲奇幻景色，喜歡鐵道螢光可選擇，水社寮車站、梨園寮車站，奮起湖車站可步行到奮起湖車站附近步道，觀賞成千上萬螢火蟲與夜空連成一片的星光燈海，山美部落與產業道路都有螢火蟲出沒，景象相當壯觀。

此外，竹崎鄉光華社區復育螢火蟲有成，每年吸引上萬隻螢火蟲聚集，獲生態社區美名，阿里山國家風景區管理處今晚將攜手社區啟動賞螢儀式，由專業導覽人員分批帶領民眾走入賞螢動線，欣賞浪漫流光螢河，並沿途解說螢火蟲生態及保育，讓賞螢環境永續保存。