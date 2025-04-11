衛福部曝兒童受虐性腦傷5年63件 9成受虐者為2歲下嬰兒

衛福部統計，近5年台灣每年平均26名兒少因照顧者不當對待導致嚴重傷害或死亡，近5成為受虐性腦傷，高達25%兒童因此喪命。衛福部保護司司長張秀鴛說，受虐腦傷是最常見虐待行為，因孩子不會言語，家長常以不慎跌落等理由卸責。臨床醫師說，受虐腦傷常造成不可逆傷害，有孩子因此成為植物人。

衛福部統計，109至113年，國內重大兒虐死亡及重傷案件數共134件，其中63件為受虐性腦傷，25%受虐性腦傷患者經治療仍不治死亡，75%為不可逆永久傷害。嚴重受虐性腦傷兒童年齡分布，高達9成為2歲以下，1歲以下案件達73%，1至2歲案件為19%。

一位母親與同居人涉嫌虐待男嬰，同居人辯稱與男嬰玩「飛高高」遊戲，把男嬰抱起搖晃，並輕拍頭部，才導致腦部受傷嘔吐。收治男嬰的林口長庚醫院兒童重症加護科主治醫師林恩沛說，患者到診時全身多處瘀青，經急救仍難以挽回性命，腦部電腦斷層檢查發現，男嬰腦膜下出血腫脹，眼底眼呈現深淺紅色斑狀，可見所受衝擊之大。男嬰母親與同居人，分別遭判7年10月、7年徒刑。

張秀鴛表示，孩童表達能力尚未發展完全，許多受虐性腦傷孩童家長，常在診間以孩童睡覺時跌落、哄孩子睡覺不慎搖晃、練習走路時跌倒為理由，試圖避免醫師通報受虐，甚至有家長以開車出遊，山路太搖晃作為理由，或把責任推給家中較年長的孩子，稱兄弟彼此玩鬧時，不慎敲到頭部才導致受傷。

李恩沛收治另一位個案為4月大女嬰，父親就診時辯稱，女嬰不慎跌落床下後，開始抽蓄。受虐後6年，電腦斷層檢查發現，女嬰右邊大腦嚴重萎縮，充滿腦脊髓液，已成為植物人，經氣切輔助呼吸，目前安置於呼吸照護中心。