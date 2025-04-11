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衛福部曝兒童受虐性腦傷5年63件 9成受虐者為2歲下嬰兒

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
衛福部保護司司長張秀鴛說，受虐腦傷是最常見虐待行為，因孩子不會言語，家長常以不慎跌落等理由卸責。記者林琮恩／攝影
衛福部保護司司長張秀鴛說，受虐腦傷是最常見虐待行為，因孩子不會言語，家長常以不慎跌落等理由卸責。記者林琮恩／攝影

衛福部統計，近5年台灣每年平均26名兒少因照顧者不當對待導致嚴重傷害或死亡，近5成為受虐性腦傷，高達25%兒童因此喪命。衛福部保護司司長張秀鴛說，受虐腦傷是最常見虐待行為，因孩子不會言語，家長常以不慎跌落等理由卸責。臨床醫師說，受虐腦傷常造成不可逆傷害，有孩子因此成為植物人。

衛福部統計，109至113年，國內重大兒虐死亡及重傷案件數共134件，其中63件為受虐性腦傷，25%受虐性腦傷患者經治療仍不治死亡，75%為不可逆永久傷害。嚴重受虐性腦傷兒童年齡分布，高達9成為2歲以下，1歲以下案件達73%，1至2歲案件為19%。

一位母親與同居人涉嫌虐待男嬰，同居人辯稱與男嬰玩「飛高高」遊戲，把男嬰抱起搖晃，並輕拍頭部，才導致腦部受傷嘔吐。收治男嬰的林口長庚醫院兒童重症加護科主治醫師林恩沛說，患者到診時全身多處瘀青，經急救仍難以挽回性命，腦部電腦斷層檢查發現，男嬰腦膜下出血腫脹，眼底眼呈現深淺紅色斑狀，可見所受衝擊之大。男嬰母親與同居人，分別遭判7年10月、7年徒刑。

張秀鴛表示，孩童表達能力尚未發展完全，許多受虐性腦傷孩童家長，常在診間以孩童睡覺時跌落、哄孩子睡覺不慎搖晃、練習走路時跌倒為理由，試圖避免醫師通報受虐，甚至有家長以開車出遊，山路太搖晃作為理由，或把責任推給家中較年長的孩子，稱兄弟彼此玩鬧時，不慎敲到頭部才導致受傷。

李恩沛收治另一位個案為4月大女嬰，父親就診時辯稱，女嬰不慎跌落床下後，開始抽蓄。受虐後6年，電腦斷層檢查發現，女嬰右邊大腦嚴重萎縮，充滿腦脊髓液，已成為植物人，經氣切輔助呼吸，目前安置於呼吸照護中心。

李恩沛表示，受虐性腦傷患者每4人即有1人死亡，7成以上受害者出現永久性神經功能障礙，包括癲癇、腦性麻痺、智能障礙等，必須接受特殊教育，5成以上受害者視力喪失，呈部分或完全失明，超過2成受害者無法自主進食，需仰賴餵食管維持營養，「兒虐造成孩童傷害，遠比新冠疫情還嚴重，值得各界謹慎以待。」

衛福部統計，109至113年，國內重大兒虐死亡及重傷案件數共134件，其中63件為受虐性腦傷，25%受虐性腦傷患者經治療仍不治死亡，75%為不可逆永久傷害。記者林琮恩／攝影
衛福部統計，109至113年，國內重大兒虐死亡及重傷案件數共134件，其中63件為受虐性腦傷，25%受虐性腦傷患者經治療仍不治死亡，75%為不可逆永久傷害。記者林琮恩／攝影
林口長庚醫院兒童重症加護科主治醫李恩沛表示，受虐性腦傷患者每4人即有1人死亡，7成以上受害者出現永久性神經功能障礙，5成以上受害者視力喪失，呈部分或完全失明，超過2成受害者無法自主進食。記者林琮恩／攝影
林口長庚醫院兒童重症加護科主治醫李恩沛表示，受虐性腦傷患者每4人即有1人死亡，7成以上受害者出現永久性神經功能障礙，5成以上受害者視力喪失，呈部分或完全失明，超過2成受害者無法自主進食。記者林琮恩／攝影
衛福部統計，近5年台灣每年平均26名兒少因照顧者不當對待導致嚴重傷害或死亡，近5成為受虐性腦傷，高達25%兒童因此喪命。記者林琮恩／攝影
衛福部統計，近5年台灣每年平均26名兒少因照顧者不當對待導致嚴重傷害或死亡，近5成為受虐性腦傷，高達25%兒童因此喪命。記者林琮恩／攝影

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