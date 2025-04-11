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影／6旬高雄男有妻捐腎 克服血型相異...「三腎人生」揮別洗腎

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
高雄榮總腎臟內科主任陳建良（左）建議宋姓男子（右）腎臟移植，即使血型不相容也能靠技術移植成功。記者郭韋綺／攝影
高雄榮總腎臟內科主任陳建良（左）建議宋姓男子（右）腎臟移植，即使血型不相容也能靠技術移植成功。記者郭韋綺／攝影

高雄66歲宋姓男子15年前切除大腸癌病灶後，未接受化療，以自然療法吃中藥補身，4年前出現腎功能衰竭，到高雄榮總醫院接受腎臟移植，捐腎給他的是太太，不過兩人血型不相容，仍移植成功，揮別洗腎陰霾。截至目前，高榮2018年以來共有7例血型不相容腎臟移植，創下百分之百存活率的紀錄。

宋男4年前出現痛風、全身水腫及泡泡尿，就醫檢查，腎功能已衰竭，決定接受腎臟移植，由太太捐出左腎，但宋男血型A型、太太O型，兩人血型不相容，所幸高榮腎臟移植團隊以突破性移除血球抗體，克服技術難度，讓他重獲新生。

「我過的是三腎人生。」宋男說，醫師為了減少頻繁開刀，直接把太太腎移植到體內，雖然他身上帶著三個腎，其實只有太太捐的腎發揮功能，自己的腎廢掉了，他和太太連結不只孩子而已，更多了內臟器官，他靦腆笑說會用下半輩子全心回報太太。

高榮院長陳金順指出，血型不相容以往是移植界考驗，事實上雖血型不合，若抗體能達極低量，也可像一般病人換腎，只要調整免疫抑制治療，如確有極高抗體，經過突破性技術移除抗體，就能實現血型不相容腎臟移植。

陳金順表示，血型不相容腎臟移植的成功關鍵，在於依每個人精確的免疫監測和針對性的免疫抑制治療，利用血液雙重過濾，通過過濾患者的抗體及藥物創造免疫耐受性，減少排斥反應的風險及同時血漿置換避免出血。

同時，調整免疫抑制藥物的使用，以達到最佳的治療效果，這項技術成功推行，不僅意味著更多血型不相容的患者可以接受腎臟移植，還有可能顯著縮短等待捐贈腎臟者時間，減輕患者的痛苦。

腎臟內科主任陳建良補充，移除血球抗體，要防止病毒感染以外，還要注意開刀出血，因移除抗體，也會移除凝血因子，須隨時補回凝血因子，輸血漿更不能出錯，須輸入沒抗體血漿。

陳建良說，血型不相容腎臟移植是高危險性手術，目前7例成功案例，存活率達百分之百，但須一輩子吃抗排斥藥、定期追蹤。此外，近7年來高榮有上百例腎臟移植，5年成功率也高於9成以上。過去腎臟移植費用動輒破百萬元，目前健保給付下，病患自費約30多萬元。

高雄榮總醫院7例血型不相容腎臟移植案例，存活率達百分之百，左起外科部長余家政、病患宋姓男子、院長陳金順、腎臟內科主任陳建良及移植外科主任陳逸軒。記者郭韋綺／攝影
高雄榮總醫院7例血型不相容腎臟移植案例，存活率達百分之百，左起外科部長余家政、病患宋姓男子、院長陳金順、腎臟內科主任陳建良及移植外科主任陳逸軒。記者郭韋綺／攝影
高雄榮總腎臟內科主任陳建良（左）建議宋姓男子（右）腎臟移植，即使血型不相容也能靠技術移植成功。記者郭韋綺／攝影
高雄榮總腎臟內科主任陳建良（左）建議宋姓男子（右）腎臟移植，即使血型不相容也能靠技術移植成功。記者郭韋綺／攝影

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