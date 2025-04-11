有利梅雨環境何時開始？ 賈新興曝可能時間點

有利梅雨環境何時開始？台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興在臉書和YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」分析未來天氣重點，他表示，有利梅雨建立指標預估顯示，5月26日至6月10日期間，環境有利梅雨建立。綜合短期預測趨勢顯示，5月降雨仍偏少的機率較高。

明晚鋒面影響，留意局部雷陣雨和強陣風。賈新興表示，明天，台東留意有局部焚風發生的機率，午後各地山區有零星短暫雨，晚上逐漸受鋒面通過影響，各地轉有局部短暫陣雨或雷雨，桃園至彰化並有局部較大雨勢發生的機率。周日受東北季風影響，中午前台中以南山區、高屏及宜花東仍有局部短暫雨。

他說，下周一至下周四，午後花東山區轉多雲。下周五，午後桃園以北及南投以北山區有局部短暫雨，宜花東山區亦有零星短暫雨。下周六，午後彰化以北有局部短暫雨。20日中午前，新竹至高雄及宜蘭有局部短暫雨，午後桃園以北亦有零星短暫雨。21日，午後各地有零星短暫雨。超過5天後預報變動度大、不確定性較高，留意最新的預報資訊。