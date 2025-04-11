嘉義長庚降低壞死性筋膜炎死亡率 獲亞洲醫療保健獎

嘉義長庚醫院成立跨專科「壞死性筋膜炎照護團隊」，將壞死性筋膜炎病人死亡率從38.5%降至5.5%，獲得今年「亞洲醫療保健獎」年度永續計畫獎，台灣優秀醫療品質受世界注目。

嘉義長庚醫院今天發布新聞稿表示，副院長蕭政廷昨天出席在馬來西亞吉隆坡舉辦的亞洲醫療保健獎（Healthcare Asia Awards）頒獎典禮，代表嘉義長庚醫院領取年度永續計畫獎項。

嘉義長庚醫院院長楊仁宗說，嘉義長庚本次以「海洋弧菌壞死性筋膜炎的團隊照護」為主題參賽，該院自2008年成立跨專科的「壞死性筋膜炎照護團隊」，整合急救、感染控制、手術清創及後期重建。

楊仁宗指出，進一步針對海洋弧菌感染發展精準分型及抗生素策略，成功將壞死性筋膜炎病人死亡率從38.5%降至5.5%，相關研究亦發表超過60篇國際SCI期刊論文，為亞太地區標竿典範。

此外，楊仁宗說，團隊透過實證研究發展最佳傷口處置方案（如濕性敷料、負壓傷口治療），並結合多元營養策略介入，提早啟動重建手術評估與規劃，幫助病人迅速恢復生活功能。

楊仁宗指出，治療過程也因精準換藥策略與材料選擇，有效減少醫療廢棄物產生，展現環境友善與資源永續的承諾。同時也推動社區健康教育，將海洋弧菌感染的預防觀念帶入健康資源較為匱乏的沿海偏鄉，透過醫療護理走入社區深化社會影響力，實現醫療永續精神。

蕭政廷表示，亞洲醫療保健獎參賽對象涵蓋全亞洲醫療保健機構，為醫療保健創新及對病人照護具傑出成就的國際級獎項，此次獲獎是對嘉義長庚團隊長期投入永續醫療與臨床實證的最高肯定。能從亞洲眾多優秀機構中獲得殊榮，嘉義長庚倍感榮幸，也代表台灣醫療團隊的堅持與努力受到世界注目。