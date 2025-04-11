國旅Taiwan PASS再升級 3款新產品 2人同行1人免費

交通部觀光署持續推動台灣交通旅遊便利性，今宣布「Taiwan PASS」經典版升級，並推出3款全新產品，擴大旅遊選擇，便利自由行旅客旅遊台灣。另為回饋旅客，同步推出限量「2人同行1人免費」優惠活動，讓旅客以超值價格暢遊台灣，輕鬆探索各大觀光亮點。

「Taiwan PASS」自去年陸續結合高鐵、台鐵、4大捷運及4條熱門台灣好行路線，陸續推出國外旅客限定的「高鐵版」，及國內外旅客適用的「台鐵版」2款經典，本次產品升級，除提升「台灣好行-日月潭線及阿里山線」之QR CODE上車功能，及新增「宜蘭好行三日券」，增加旅客乘車便利性及跨區遊玩的彈性，並特別納入「阿里山森林鐵路」單程票，便利旅客造訪甫經紐約時報評選2025年「全球最值得去的52個勝地」之一的阿里山。

同時也推出「Taiwan PASS高鐵景點版」、「Taiwan PASS台鐵景點版」及「Taiwan PASS亮點Easy Go版」等3款全新產品。

其中國外旅客限定的「高鐵景點版」，定價2800元。國內外旅客適用的「台鐵景點版」定價2400元。主要皆為增加知名景點的串接，目前共整合了宜蘭傳藝園區、北海岸野柳地質公園、國立故宮博物院（北院）、台北市立動物園、台北美麗華摩天輪、台中自然科學博物館、清境農場青青草原、日月潭遊湖船、阿里山森林遊樂區、國立故宮博物院（南院）、高雄駁二當代館、哈瑪星號、愛河太陽能船、墾丁國家森林遊樂區等14處景點，提供旅客一次搞定交通與景點的便捷體驗。

第3款「Taiwan PASS亮點Easy Go版」，定價1900元，主要為搭配「台灣觀光100亮點」，在原有捷運及台灣好行的基礎上，再整合台鐵三日券、阿里山森林鐵路本線單程票（含阿里山森林遊樂區門票）、阿里山林鐵支線一日券及租車抵用券等多元交通組合、提供旅客更有彈性的在地交通選項，輕鬆暢遊台灣百大亮點。

觀光署長周永暉表示，台灣整合國內各主要交通運具推出一波又一波的「Taiwan PASS」，就是要便利旅客旅遊台灣。自去年推出後，全年銷售約2.5萬張，廣受國內外旅客喜愛。今年為因應國內旅客短天期出遊特性，以及對於熱門景點的需求，特別推出了3款新產品，讓更多旅客輕鬆暢遊台灣，體驗各地的獨特魅力。

觀光署說，「Taiwan PASS」3款全新產品於本月10日上午10時開賣，同步推出「2人同行1人免費」限量優惠，「高鐵、台鐵景點版」限量優惠各200套；「亮點Easy Go版」，限量優惠800套，數量有限，售完為止。全新升級的Taiwan PASS將進一步帶動台灣觀光發展，提供更多元的旅遊選擇，讓旅客以更便利的方式深度探索台灣。更多資訊請至Taiwan PASS網站查詢。