影／台東新玩法來了！首發30人興奮搭雙層巴士 吹風看無敵海景

台東縣政府為讓更多旅人深度探索東海岸美景與人文風情，今起一連3天推出「南回海岸飛颺趣」雙層巴士旅遊，旅客開心說，「從車上吹風看海，這體驗太棒了！」旅遊業者表示，未來會持續推更多海岸景點遊程。

交通及觀光發展處表示，活動行程從大武火車站出發，搭乘雙層觀光巴士，沿途走訪阿塱壹古道、達仁VuVu野菜農園用餐，再搭雙層巴士沿最美公路，經9420、最美候車亭、金崙溫泉與咖啡館，從山到海、從文化到療癒，為旅人帶來全方位感官饗宴。

今天早上10點40分近30位首批遊客抵達大武火車站後，都迫不及待搭雙層巴士，並不斷搶拍記錄下難得的體驗，還有人大口呼吸著新鮮無汙染空氣，直呼「有夠醒腦」。隨即沿南迴公路，南下首站達仁阿塱壹古道，無底海景盡收眼底。

「台東環境最適合推雙巴旅遊。」陳姓遊客興奮說，坐在車上吹著海風，看著太平洋，這體驗獨一無二。另遊客表示，天氣好一點，絕對更棒！更舒服！很值得。