晴朗炎熱1地明天飆36度高溫 這時鋒面到恐再雷雨轟炸

隨著鋒面通過，整體降雨已經趨緩，不過，中央氣象署預報員朱美霖表示，今天還是要留意中午過後會有一些局部午後雷陣雨。

下一波天氣明顯轉變落在明天，朱美霖表示，下一道鋒面接近，以及下半天影響台灣，降雨會變得比較劇烈，留意鋒面通過造成的不穩定的天氣，可能會有短延時強降雨、雷擊、強陣風等劇烈天氣現象，出門在外活動注意安全。

昨天影響台灣的鋒面已經通過遠離，朱美霖表示，北方有微弱高壓，台灣附近是偏東風轉東南風的環境，整體來說今天比較晴朗穩定。台灣上空沒有明顯雲層，大致上比較透光，不過穩定的天氣造成局部霧的狀況，今天中部以北局部地區能見度不到1公里。

朱美霖表示，隨著下一波鋒面接近，金門馬祖也會有霧出現，這樣的情況會一直持續到明天上半天。

天氣狀況部分，朱美霖表示，今天花東地區有些零星短暫降雨，中午過後隨著熱力加強，西半部可能有午後陣雨發展起來。

昨天的降雨和今天比較，朱美霖表示，昨天隨著鋒面通過，中部以北都有顯著降雨，尤其桃園以北、大台北、基隆北海岸這一帶，當中都伴隨明顯的短延時強降雨。其中，最大的雨勢在桃園楊梅茶改場，單日累積雨量118.5毫米之外，3小時雨量95毫米，達到短延時豪雨等級，時雨量也來到63毫米。其次在新北鶯歌的單日雨量103.5毫米，3小時雨勢也接近90毫米這種短延時強降雨。

朱美霖表示，受到鋒面影響，都可能短時間非常大的雨勢，這樣的情形會造成局部積淹水，或山區有溪水暴漲情形。所以周末下一波鋒面影響，戶外活動要注意這樣降雨的狀況。

未來1周天氣變化，朱美霖表示，今天大致上維持比較穩定的天氣，隨著下一波的鋒面接近，明天下半天到周日清晨鋒面通過，是降雨比較明顯的情況。鋒面通過之後，周日受到後面高壓影響，高壓帶來比較涼冷的空氣，所以氣溫比較下降一些，白天感受舒適稍涼，各地早晚也會有偏涼的感覺。

朱美霖表示，後續大致受到高壓影響，下周一起天氣比較穩定，下周大致上都是受到高壓影響偏東風情形。

降雨趨勢，朱美霖表示，今天留意午後雷陣雨，接近中午開始山區有午後陣雨發展，花東不定時降雨，今天下午到午後中部以北、山區都可能有這樣的降雨，外出注意天氣變化。午後雷陣雨愈往北走晚間降雨機率還是有，到明天清晨降雨就會比較趨緩。

明天是天氣轉變過程，朱美霖表示，上半天鋒面接近，多雲到晴還沒有太大變化，降雨零星。不過，明天下午開始到周日清晨，降雨愈來愈明顯，明晚到周日清晨降雨最劇烈的時候，中部以北可能有局部大雨發生，不穩定的天氣條件之下，可能會有劇烈天氣現象，其他地區可能有局部陣雨或雷雨。

朱美霖表示，鋒面遠離之後，周日白天開始水氣比較減少，花東和各地山區有些降雨。下周一起降雨緩和、比較零星。

溫度趨勢，朱美霖表示，今明兩天鋒面還沒有影響之前都是暖熱狀況，尤其西半部各地可以來到30度以上高溫，東南部明天也可以來到30至33度。尤其明天西南風比較偏強的情形之下，西半部留意明顯的高溫；台東可能有局部焚風情形，高溫可以來到36度左右。