快訊

追討百萬欠款「身中25刀幾斷頸」陳屍車內 警逮24歲工人速破殺人案

4月4G、5G便宜資費懶人包／4G吃到飽破5百元優惠縮水 5G還有399方案

西門子西班牙執行長一家5口遊紐約！搭直升機墜機亡 全家最後身影曝

治療效果提升36％ 新竹台大巴金森整合照護計畫獲SNQ

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹台大分院神經推出「巴金森整合照護計畫」，整體治療效果綜合提升36%，該計畫更獲得SNQ國家品質標章。圖／新竹台大分院提供
新竹台大分院神經推出「巴金森整合照護計畫」，整體治療效果綜合提升36%，該計畫更獲得SNQ國家品質標章。圖／新竹台大分院提供

新竹台大分院神經推出「巴金森整合照護計畫」，結合最新醫療技術與智慧醫療，提供全面疾病管理服務，臨床數據顯示，超過90%的病人症狀獲得明顯改善、生活品質平均提升30%以上、整體治療效果綜合提升36%，該計畫更獲得SNQ國家品質標章。

新竹台大分院神經部副主任陳凱翔指出，巴金森症的治療與照護需要多方面的協同合作和創新技術。為此，神經部推出了「巴金森整合照護計畫」，著重於優化深腦刺激術（DBS），包含完整術前評估判斷深腦核區的置放位置，並引進先進儀器定位電極刺激位置，以及術後電腦軟體模擬，接軌國際術後調校技術，解決患者的問題。

陳凱翔表示，智慧醫療應用方面，病人可透過遠距復健醫療在家中進行復健，並藉由多頻道體表肌電圖、電子手寫版和無線三軸加速規裝置，精確記錄顫抖的特性與嚴重度變化；自創電子平台將所有顫抖相關指標與治療成果提供給醫師，並與正在研發的可穿戴設備結合，實現病人症狀的即時監測與健康數據分析，從而精準管理疾病。

陳凱翔說，巴金森氏症治療目標是讓病人盡可能重拾該有的社會功能，團隊除了為病人診斷與設計治療計畫，還包括營養師改善病人營養狀況、語言治療師增強患者吞嚥功能、藥師評估病人用藥效果與副作用、物理治療師矯正患者行走不平衡與軀幹歪斜姿勢，心理師和社工師提供病人心理與家庭支持，計畫成功的關鍵在於多學科團隊的緊密合作。

新竹台大分院院長余忠仁表示，巴金森整合照護計畫的成功，展現了跨領域合作與智慧醫療的巨大潛力，該計畫獲獎，不僅是對醫療團隊專業能力的肯定，也證明了新竹台大分院在推動創新醫療技術方面的努力，醫院將繼續推動更先進的技術，為病人提供更高效、更精準的醫療服務。

新竹台大分院神經推出「巴金森整合照護計畫」，整體治療效果綜合提升36%，該計畫更獲得SNQ國家品質標章。圖／新竹台大分院提供
新竹台大分院神經推出「巴金森整合照護計畫」，整體治療效果綜合提升36%，該計畫更獲得SNQ國家品質標章。圖／新竹台大分院提供
新竹台大分院將於4月19日、5月23日及6月14日舉辦活動，響應世界巴金森日。圖／新竹台大分院提供
新竹台大分院將於4月19日、5月23日及6月14日舉辦活動，響應世界巴金森日。圖／新竹台大分院提供

台大 患者 新竹

延伸閱讀

新竹男以「急需車資、生活費」騙上萬元 3人受騙怒報警

喪屍煙彈流入湖口軍營 竹檢軍法起訴：損害戰力籲從重量刑

果陀新竹FUN青輕劇場 青年文化幣最低250元可欣賞演出

新竹行人走網狀線穿越車道遭機車撞死 無照騎士判8個月

相關新聞

影／台東新玩法來了！首發30人興奮搭雙層巴士 吹風看無敵海景

台東縣政府為讓更多旅人深度探索東海岸美景與人文風情，今起一連3天推出「南回海岸飛颺趣」雙層巴士旅遊，旅客開心說，「從車上...

晴朗炎熱1地明天飆36度高溫 這時鋒面到恐再雷雨轟炸

隨著鋒面通過，整體降雨已經趨緩，不過，中央氣象署預報員朱美霖表示，今天還是要留意中午過後會有一些局部午後雷陣雨。

又要變天了！ 明天入夜前後 新1波雷雨大軍逐漸壓境

把握好天氣，明天下半天起天氣將可能劇烈轉變。氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，明天入夜前後，新一波雷雨大軍逐漸壓境。

空拍看台灣／屏東定置網捕魚全紀錄 漁業生態更永續

台灣是海洋國家四面環海，周遭海域孕育豐富的自然生態，要獲取海中的魚鮮除了傳統的漁船捕魚外，還有一種定置網漁法，主要是將網...

鯉魚潭水庫凌晨出現溢流美景 能否長期維持要看「老天爺」

苗栗縣鯉魚潭水庫今天凌晨的蓄水量再度超出滿水位，鋸齒堰開始出現滿庫溢流的景致；但今年的春雨斷斷續續，溢流美景能維持多久，...

影／莎倫娜號郵輪故障那霸滯留將延後1天返台 遊客組自救會促退旅費

歌詩達郵輪莎倫娜號8日從基隆港出發搭載3536名旅客，因機械故障目前在沖繩的那霸滯留，昨晚船方緊急宣布，船隻技術問題修復...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。