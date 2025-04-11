治療效果提升36％ 新竹台大巴金森整合照護計畫獲SNQ

新竹台大分院神經推出「巴金森整合照護計畫」，結合最新醫療技術與智慧醫療，提供全面疾病管理服務，臨床數據顯示，超過90%的病人症狀獲得明顯改善、生活品質平均提升30%以上、整體治療效果綜合提升36%，該計畫更獲得SNQ國家品質標章。

新竹台大分院神經部副主任陳凱翔指出，巴金森症的治療與照護需要多方面的協同合作和創新技術。為此，神經部推出了「巴金森整合照護計畫」，著重於優化深腦刺激術（DBS），包含完整術前評估判斷深腦核區的置放位置，並引進先進儀器定位電極刺激位置，以及術後電腦軟體模擬，接軌國際術後調校技術，解決患者的問題。

陳凱翔表示，智慧醫療應用方面，病人可透過遠距復健醫療在家中進行復健，並藉由多頻道體表肌電圖、電子手寫版和無線三軸加速規裝置，精確記錄顫抖的特性與嚴重度變化；自創電子平台將所有顫抖相關指標與治療成果提供給醫師，並與正在研發的可穿戴設備結合，實現病人症狀的即時監測與健康數據分析，從而精準管理疾病。

陳凱翔說，巴金森氏症治療目標是讓病人盡可能重拾該有的社會功能，團隊除了為病人診斷與設計治療計畫，還包括營養師改善病人營養狀況、語言治療師增強患者吞嚥功能、藥師評估病人用藥效果與副作用、物理治療師矯正患者行走不平衡與軀幹歪斜姿勢，心理師和社工師提供病人心理與家庭支持，計畫成功的關鍵在於多學科團隊的緊密合作。