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影／醫療工會團體籲 醫事人力要增加 設置標準要修法
台灣醫療工會聯合會、臺灣醫事檢驗產業工會、台灣呼吸治療產業工會與立委陳昭姿今天在立法院舉辦「醫事人力要增加 設置標準要修法！」記者會，針對「醫事人員」人力嚴重不足問題，反應政府規範的人力標準數十年未修改，不符醫院實際人力需求等問題，呼籲衛福部盡快修訂「醫療機構設置標準」，將「醫事人員」人力配置合理化。
醫療工會團體指出，目前在現行「醫療機構設置標準」與醫療評鑑中，醫檢師的「人力配置計算」是以病床數為計算準則，推算全院應聘僱的醫檢師人數。然而，醫檢師必須處理的檢體大量來自門診、急診、健檢等，不只是住院病房，其中門診及健檢檢驗量甚至佔比超過50%，「醫療機構設置標準」卻僅以病房數做為人力配置計算的基準，導致醫檢師真實的人力需求，被嚴重低估。在現行人力配置標準與現實完全脫節的狀況下，多數醫院所聘僱的醫檢師人數，都遠超過「醫療機構設置標準」的兩倍以上，法規形同虛設，當醫檢師已經超負荷工作、懇求醫院增加人力時，醫院卻以「人力配置已遠超過標準」來回應，長期下來醫檢師血汗過勞，將影響臨床報告品質及時效性，危害病人安全。
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