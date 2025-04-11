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水餃熱量高「10顆等於1個便當」 醫師教5招：享受美味不怕胖

聯合新聞網／ 綜合報導
水餃雖然好吃，但熱量其實不低，醫師提醒10顆水餃的熱量等於一個便當，千萬不要吃太多。示意圖／聯合報系資料照片
水餃雖然好吃，但熱量其實不低，醫師提醒10顆水餃的熱量等於一個便當，千萬不要吃太多。示意圖／聯合報系資料照片

水餃是華人餐桌上常見的美味佳餚，料理方便，快速煮熟後就可以上桌，現在更有多種口味上市，滿足老饕的胃。醫師陳如瑩就在臉書發文，表示水餃的熱量其實不低，10顆就差不多一個便當的熱量，她也教大家掌握5點原則，就不用擔心吃水餃會變胖。

陳如瑩表示，水餃主要包含了澱粉類（水餃皮）、蛋白質（肉）、蔬菜（高麗菜、韭菜），聽起來好像很健康，但水餃皮屬於精緻澱粉類，高升糖指數會造成血糖波動較大，餡料有時還會加冬粉，也是澱粉類；另外為了口感，水餃包的肉通常是絞肉，屬於高脂肪蛋白質，「肉類蛋白質不到一個掌心，蔬菜湊起來可能連半個拳頭都不到」，因此蛋白質和蔬菜的比例嚴重不足。

陳如瑩說，水餃料理快速、美味多汁，不少人一餐就能吃掉好幾顆，但其熱量不容小覷，「一顆水餃的熱量約落在40-70大卡之間，10顆差不多就是一個便當的熱量」，如果再加上常見當配的勾芡濃湯或沾醬，可能攝取到更多熱量和高鈉問題。

至於水餃該怎麼吃、要吃多少？陳如瑩提出5點建議，教大家健康地吃：

1.控制水餃的份量（不要超過10顆）。

2.選擇低脂餡料（蔬菜或鮮蝦）。

3.搭配一份青菜（川燙或涼拌都OK）。

4.再加一些優質蛋白質來源，像是豆乾、滷蛋、無糖豆漿等。

5.避免沾醬和勾芡湯品。

只要按照這5點原則，吃水餃不僅能兼顧美味與健康，也能吃得均衡又安心，還不用怕胖。

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