快訊

警6次舉牌！北檢外聲援者遲不退散 是否驅離？警曝可能情況

黃呂錦茹移送北檢喊「冤枉」 疑主導罷免雙吳連署

國民黨齊聚北檢被警認違法集會 謝龍介鼓勵群眾「散步」

遠東百貨母親節 歡馨獻禮寵媽愛自己

文／ 遠東百貨 提供

遠東百貨「歡馨獻禮~~媽咪我愛你」4月18日起火力全開搶攻消費商機。 圖／遠東百貨 提供
遠東百貨「歡馨獻禮~~媽咪我愛你」4月18日起火力全開搶攻消費商機。 圖／遠東百貨 提供

母親節大檔蓄勢待發，遠東百貨「歡馨獻禮~~媽咪我愛你」4月18日~5月13日火力全開搶攻消費商機。化妝品保養搭配超值特惠，自己趁機囤貨、同時挑禮物送婆婆媽媽，有感優惠一起享受甜甜價，開心購物買氣旺盛更待何時！

台中大遠百NOSE WAY迷香人Pana Dora Emanuele Extrait琉璃芳徑100ml，建議售價9,680元。 圖／遠東百貨 提供
台中大遠百NOSE WAY迷香人Pana Dora Emanuele Extrait琉璃芳徑100ml，建議售價9,680元。 圖／遠東百貨 提供

板橋大遠百Longchamp Le Pliage du Jardinier手提包，建議售價22,100元。 圖／遠東百貨 提供
板橋大遠百Longchamp Le Pliage du Jardinier手提包，建議售價22,100元。 圖／遠東百貨 提供

遠百母親節百貨服飾當日累計滿5,000元送500元，板橋中山針對服裝部門單筆滿15,000元加送300元。台中大遠百國際精品當日單筆滿20,000元送1,000元、國際精名品指定服飾專櫃當日單筆滿20,000元送2,000元，遠百信義A13、板橋大遠百、遠百桃園、遠百竹北國際名品當日單筆滿10,000元送1,000元，化妝品高消費加碼有禮，當日累計每滿100,000元加送1,000元，保健器材單筆5,000元送500元，大家電單筆滿1萬送1,000元。

遠百信義A13AQUAZZURA Babylon，推薦價36,000元。 圖／遠東百貨 提供
遠百信義A13AQUAZZURA Babylon，推薦價36,000元。 圖／遠東百貨 提供

遠百竹北Häagen-Dazs哈根達斯玫瑰心語，7吋建議售價2,380元。 圖／遠東百貨 提供
遠百竹北Häagen-Dazs哈根達斯玫瑰心語，7吋建議售價2,380元。 圖／遠東百貨 提供

遠百竹北加碼
揪媽咪一起大採購，憑遠百APP會員於超市餐飲單筆滿500元送100元電子抵用券，於指定家用、小家電單筆滿15,000元加送300元抵用券，首五日加碼女男童裝刷遠東商銀信用卡單筆分期滿8,000元加贈200元商品券。

新竹大遠百APP獨家加碼
4月18日~4月27日持遠百APP於化妝品單筆滿萬加送200元十足券，4月18日~5月4日內睡衣累計滿12,000元加送200元十足券、男女裝單筆滿8,000元加送200元，4月18日~5月13日黃金、珠寶單櫃累計滿5萬元送600元十足券，名品、精品女裝指定櫃單櫃累計滿13,800元加送200元十足券，指定家用單筆滿萬元加送500元十足券，小家電單筆滿8,000元加送200元十足券，大家電、保健器材、晶瓷單筆滿4萬元再加送600元。

台南大遠百獨家加碼
百貨服飾當日累計消費滿5,000元加送100元星巴克美食券，主題餐廳當日單筆消費滿1,500元送200元抵用券。

卡友看這裡
▶HAPPY GO點點成金：本人親持HAPPY GO卡、身分證件正本，即可享有200點贈100元紅利券1張，依此類推，點數越多送越多。
▶HAPPY GO Pay獨享回饋：全館當日單筆刷5,000元送200元、當日單筆刷30,000元送1,000元。
▶信用卡祭出19大銀行全館當日刷滿5,000元以上，可享3、6期0%利率分期付款優惠。12大銀行全館當日單筆刷6,600元並分6期送200元。11大銀行數位3C、MUJI單筆刷1萬並分6期送500元，心儀好禮購入超開心。

▼更多遠百母親節詳細內容請見▼
遠百官網 https://www.feds.com.tw/1/1/Home
瞭解更多商品資訊 https://www.feds.com.tw/1/Event/Detail/28497
APP訊息不漏接 https://www.feds.com.tw/1/CardEvent/MemberCardDetail/1057
遠百LINE好友 https://www.feds.com.tw/1/CardEvent/MemberCardDetail/1078

#遠東百貨「歡馨獻禮 媽咪我愛你」#遠百信義A13#板橋大遠百#新竹大遠百#遠百竹北#台南大遠百

相關新聞

影／星宇札幌返台班機傳空服員遭咬 「動口」旅客慘遭日本航警抬下機

星宇航空一班機原定今天下午4時25分（日本時間）從日本北海道札幌飛桃園，但機上乘客與空服員疑似發生衝突，空服員不斷安撫乘...

獨／史上首次！健保署擬用罕病預備金 補足監獄醫療費缺口

矯正機關收容人增加已導致監所超收，許多受刑人為長刑期或高齡者，醫療需求高漲。健保總額預算歷年編列用於監所醫療預算未大幅成...

星宇札幌返台班機空服員遭乘客咬 公司證實：已通報日本警方

星宇航空今JX851札幌-桃園航班傳出有旅客和空服員發生衝突，乘客更咬了空服員，最後原機返回出發地。

好天氣掰了！未來一週2波鋒面接力掃台 這天雨勢最明顯

氣象署表示，未來一週2波鋒面，首波週末在台灣北部海面通過，降雨以北部及東北部為主；23日起第2波鋒面通過及東北季風增強，...

高鐵首見「過站不停」 駕駛連犯2錯被帶去尿檢？高鐵回應了

台灣高鐵204次列車，本月14日上午發生營運18年來首見「過站不停」的事件，列車抵達板橋站後，因駕駛未開啟車廂門即離站，...

地牛翻身！宜蘭近海地震規模4.1 「6縣市有感」最大震度3級

根據中央氣象署最新資訊，今天下午5時8分發生芮氏規模4.1地震，地震深度13.1公里，震央位於宜蘭縣政府南南東方38.2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。