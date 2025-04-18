遠東百貨母親節 歡馨獻禮寵媽愛自己

遠東百貨「歡馨獻禮~~媽咪我愛你」4月18日起火力全開搶攻消費商機。 圖／遠東百貨 提供

母親節大檔蓄勢待發，遠東百貨「歡馨獻禮~~媽咪我愛你」4月18日~5月13日火力全開搶攻消費商機。化妝品保養搭配超值特惠，自己趁機囤貨、同時挑禮物送婆婆媽媽，有感優惠一起享受甜甜價，開心購物買氣旺盛更待何時！

台中大遠百NOSE WAY迷香人Pana Dora Emanuele Extrait琉璃芳徑100ml，建議售價9,680元。 圖／遠東百貨 提供

板橋大遠百Longchamp Le Pliage du Jardinier手提包，建議售價22,100元。 圖／遠東百貨 提供

遠百母親節百貨服飾當日累計滿5,000元送500元，板橋中山針對服裝部門單筆滿15,000元加送300元。台中大遠百國際精品當日單筆滿20,000元送1,000元、國際精名品指定服飾專櫃當日單筆滿20,000元送2,000元，遠百信義A13、板橋大遠百、遠百桃園、遠百竹北國際名品當日單筆滿10,000元送1,000元，化妝品高消費加碼有禮，當日累計每滿100,000元加送1,000元，保健器材單筆5,000元送500元，大家電單筆滿1萬送1,000元。

遠百信義A13AQUAZZURA Babylon，推薦價36,000元。 圖／遠東百貨 提供

遠百竹北Häagen-Dazs哈根達斯玫瑰心語，7吋建議售價2,380元。 圖／遠東百貨 提供

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4月18日~4月27日持遠百APP於化妝品單筆滿萬加送200元十足券，4月18日~5月4日內睡衣累計滿12,000元加送200元十足券、男女裝單筆滿8,000元加送200元，4月18日~5月13日黃金、珠寶單櫃累計滿5萬元送600元十足券，名品、精品女裝指定櫃單櫃累計滿13,800元加送200元十足券，指定家用單筆滿萬元加送500元十足券，小家電單筆滿8,000元加送200元十足券，大家電、保健器材、晶瓷單筆滿4萬元再加送600元。

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百貨服飾當日累計消費滿5,000元加送100元星巴克美食券，主題餐廳當日單筆消費滿1,500元送200元抵用券。

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