「檢驗報告何時出來？」醫檢師嘆法規虛設導致人力不足

「檢驗報告何時出來？」醫事檢驗產業工會常務理事徐宏杰說，這是他擔任醫檢師時最常被問到的問題。醫檢師業務量龐大，負責健檢、病房、門診、急診，但是人力配置只參考病房，導致需求被低估。他呼籲以「檢驗處方箋」為評估工作量，進而決定聘用員額；呼吸治療產業工會也盼修改設置標準，明訂病房、急診應設置呼吸治療師。

台灣醫事檢驗產業工會、台灣呼吸治療產業工會與台灣醫療工會聯合會等醫療工會團體今天出面訴求「醫事人力要增加、設置標準要修法」，說明「醫事人員」人力不足，政府規範的人力標準數十年未修改、不符醫院實際人力需求，呼籲衛福部盡快修訂「醫療機構設置辦法」，將醫事人員人力配置合理化。

徐宏杰指出，以前檢驗檢體主要來源是住院病人，隨著醫療進步，不少醫療行為在門診即可解決，以及民眾健檢需求增加，檢體主要來源不再是病房，來自門診的業務已達4成，急診、病房、健檢各占約2成。但根據現行「醫療機構設置標準」，醫檢師人力配置卻是以病房工作量作為基準，導致人力需求嚴重被低估。

以台大醫院為例，按照設置標準人數，醫檢師應有68人、評鑑要求78人，但實際上醫檢師人數卻是236人。徐宏杰表示，設置標準跟實際狀況完全脫節，當醫檢師過勞請醫院增加人力時，醫院卻已遠超過標準回應，法規形同虛設。

徐宏杰呼籲，政府應參考藥師的人力設置標準，以處方箋數量評估增聘數量。醫事檢驗產業工會提出兩項建議，第一以「檢驗處方箋」作為聘僱醫檢師人數參考，「每50張檢驗處方箋」為單位增聘一位醫檢師。再者，當檢驗量超過規範時，健保點數應該打折給付，讓醫院有所警惕，聘僱足夠人數。

另外，目前「醫療機構設置標準」僅針對亞急性及慢性呼吸照護病房，還有加護病房規範要配置「呼吸治療師」。呼吸治療產業工會理事朱秀儁說，隨著高流量氧氣鼻導管、面罩式呼吸器普及，愈來愈多病人在一般病房使用呼吸器，或是因為急診壅塞，在急診插管使用呼吸器等狀況增加，導致呼吸治療師時常以「支援」方式照顧患者。衛福部應修訂設置標準，明訂一班急性病房與急診應設置呼吸治療師，改善人力不足。

立委陳昭姿指出，法規僵化落後跟現況背離，提醒政府改善時不要閉門造車，應該聽見外界意見。立委林月琴說，長期以來，醫事人員被視為醫療體系中的「隱形者」，但在高齡化社會與疫情考驗下已經不容忽視，若繼續以落後數十年的標準運行醫療制度，最終受害的將是整個社會。