空拍看台灣／屏東定置網捕魚全紀錄 漁業生態更永續

台灣是海洋國家四面環海，周遭海域孕育豐富的自然生態，要獲取海中的魚鮮除了傳統的漁船捕魚外，還有一種定置網漁法，主要是將網具固定放置在魚群會經過的魚道上，再配合魚類的生態習性設置，屬於被動捕撈，等待魚群誤入其中，本報為讀者拍攝到難得的定置網起魚畫面，更可以感受到漁家在海上工作的辛勞。

定置漁網的設置地點十分考究，通常會選在魚群洄游的外海，整張網具在海面展開非常巨大，網具的下方有石碇，上方有浮球，藉者兩者一沉一浮的力量撐起整組網具，透過垣網攔阻，使魚群能轉向入網，入網後魚群隨著洋流和漲退潮的流水帶入箱網，就像一座海上大迷宮困住魚群於其中，與一般常聽到的出海捕魚有些不同，屬於被動式的漁法。就像是張開網具設置「海上迷宮」、「海中陷阱」，漁民只要在固定時間前往收網就可捕撈漁獲，收網時需要兩艘船隻慢慢靠近收網，需要絕佳的默契才能完成任務，天候不佳時還要克服搖幌的海波浪，主要的漁獲包括台灣春季鰹魚（煙仔虎），也會捕獲旗魚，鬼頭刀，土魠，牛港鯓等高經濟魚類。