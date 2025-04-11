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空拍看台灣／屏東定置網捕魚全紀錄 漁業生態更永續

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
從空中鳥瞰定置網具十分巨大，就像漏斗般有從大而小的缺口，魚兒會跟隨洋流被慢慢帶入箱網中。記者劉學聖／攝影
從空中鳥瞰定置網具十分巨大，就像漏斗般有從大而小的缺口，魚兒會跟隨洋流被慢慢帶入箱網中。記者劉學聖／攝影

台灣是海洋國家四面環海，周遭海域孕育豐富的自然生態，要獲取海中的魚鮮除了傳統的漁船捕魚外，還有一種定置網漁法，主要是將網具固定放置在魚群會經過的魚道上，再配合魚類的生態習性設置，屬於被動捕撈，等待魚群誤入其中，本報為讀者拍攝到難得的定置網起魚畫面，更可以感受到漁家在海上工作的辛勞。

定置漁網的設置地點十分考究，通常會選在魚群洄游的外海，整張網具在海面展開非常巨大，網具的下方有石碇，上方有浮球，藉者兩者一沉一浮的力量撐起整組網具，透過垣網攔阻，使魚群能轉向入網，入網後魚群隨著洋流和漲退潮的流水帶入箱網，就像一座海上大迷宮困住魚群於其中，與一般常聽到的出海捕魚有些不同，屬於被動式的漁法。就像是張開網具設置「海上迷宮」、「海中陷阱」，漁民只要在固定時間前往收網就可捕撈漁獲，收網時需要兩艘船隻慢慢靠近收網，需要絕佳的默契才能完成任務，天候不佳時還要克服搖幌的海波浪，主要的漁獲包括台灣春季鰹魚（煙仔虎），也會捕獲旗魚，鬼頭刀，土魠，牛港鯓等高經濟魚類。

此外颱風是網具的一大天敵，可能使漁網破損、固定繩索斷裂，連帶造成定置漁場報廢、流失等巨大耗損，因此每年七月至九月是休漁期，漁民們會將漁網拖上岸曬網並為破損之處進行縫補，也讓海洋休養生息，這種被動漁法不需要追蹤或圍捕魚群，而是靠預先設置的漁具來捕獲魚類，可讓台灣的漁業生態更永續。

從空中鳥瞰定置網具十分巨大，就像漏斗般有從大而小的缺口，魚兒會跟隨洋流被慢慢帶入箱網中。記者劉學聖／攝影
從空中鳥瞰定置網具十分巨大，就像漏斗般有從大而小的缺口，魚兒會跟隨洋流被慢慢帶入箱網中。記者劉學聖／攝影
運用定置網起魚需要兩艘駁船將海中的網具撈起並逐漸拉近，過程中須展現絕佳默契。記者劉學聖／攝影
運用定置網起魚需要兩艘駁船將海中的網具撈起並逐漸拉近，過程中須展現絕佳默契。記者劉學聖／攝影
運用定置網起魚需要兩艘駁船將海中的網具撈起並逐漸拉近，過程中須展現絕佳默契。記者劉學聖／攝影
運用定置網起魚需要兩艘駁船將海中的網具撈起並逐漸拉近，過程中須展現絕佳默契。記者劉學聖／攝影
從空中鳥瞰定置網具十分巨大，就像漏斗般有從大而小的缺口，魚兒會跟隨洋流被慢慢帶入箱網中。記者劉學聖／攝影
從空中鳥瞰定置網具十分巨大，就像漏斗般有從大而小的缺口，魚兒會跟隨洋流被慢慢帶入箱網中。記者劉學聖／攝影
從空中鳥瞰定置網具十分巨大，就像漏斗般有從大而小的缺口，魚兒會跟隨洋流被慢慢帶入箱網中。記者劉學聖／攝影
從空中鳥瞰定置網具十分巨大，就像漏斗般有從大而小的缺口，魚兒會跟隨洋流被慢慢帶入箱網中。記者劉學聖／攝影
從空中鳥瞰定置網具十分巨大，就像漏斗般有從大而小的缺口，魚兒會跟隨洋流被慢慢帶入箱網中。記者劉學聖／攝影
從空中鳥瞰定置網具十分巨大，就像漏斗般有從大而小的缺口，魚兒會跟隨洋流被慢慢帶入箱網中。記者劉學聖／攝影
運用定置網捕魚收網除需要絕佳的默契才能完成任務，天候不佳時還要克服搖幌的海波浪。記者劉學聖／攝影
運用定置網捕魚收網除需要絕佳的默契才能完成任務，天候不佳時還要克服搖幌的海波浪。記者劉學聖／攝影
運用定置網起魚需要兩艘駁船將海中的網具撈起並逐漸拉近，過程中須展現絕佳默契。記者劉學聖／攝影
運用定置網起魚需要兩艘駁船將海中的網具撈起並逐漸拉近，過程中須展現絕佳默契。記者劉學聖／攝影
運用定置網捕魚收網除需要絕佳的默契才能完成任務，天候不佳時還要克服搖幌的海波浪。記者劉學聖／攝影
運用定置網捕魚收網除需要絕佳的默契才能完成任務，天候不佳時還要克服搖幌的海波浪。記者劉學聖／攝影

漁民 鬼頭刀 魚類

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