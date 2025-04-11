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鯉魚潭水庫凌晨出現溢流美景 能否長期維持要看「老天爺」

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣鯉魚潭水庫蓄水量已超過300公尺滿庫水位，水庫獨特的鋸齒堰今天凌晨出現溢流，為水庫增添賞景好去處。聯合報資料照
苗栗縣鯉魚潭水庫蓄水量已超過300公尺滿庫水位，水庫獨特的鋸齒堰今天凌晨出現溢流，為水庫增添賞景好去處。聯合報資料照

苗栗縣鯉魚潭水庫今天凌晨的蓄水量再度超出滿水位，鋸齒堰開始出現滿庫溢流的景致；但今年的春雨斷斷續續，溢流美景能維持多久，還是未知數。

鯉魚潭水庫供應苗栗、台中、北彰化地區民生用水，根據水利署今天凌晨發布的水情狀況，水庫蓄水量已超過300公尺的滿庫水位，鯉魚潭水庫獨特的鋸齒堰開始出現溢流，為水庫增添賞景好去處。往年只要出現溢流，都會吸引大批攝影愛好者前往取景。

鯉魚潭水庫除了從上游景山溪進水，卓蘭水電廠從士林壩引大安溪水發電 後，發電水源會進入水庫蓄水區，也是鯉魚潭水庫主要的進水水源。

鯉魚潭水庫管理中心指出，水庫供應大台中、苗栗及北彰化地區的民生及 灌溉用水，滿水位300公尺，有效蓄水量最高為1億1556萬噸（立方公尺）。

鯉魚潭水庫2023年自然溢流曾持續2個月，直至10月中旬才停止，今年溢流現象比往年提早近2個月。卓蘭水電廠近來都在傍晚開始滿載發電，入庫的水量高，加上春雨進帳不少，以致提早出現自然溢流。

管理中心表示，每年5、6月是梅雨季節，如果雨量充足，水庫在這段時期較易出現溢流，去年是6月中旬開始出現溢流，今年提早了不少，由於水庫每天都供水約70萬噸，這次溢流能不能長期維持，還是要看春雨的降雨情況而定。

苗栗縣鯉魚潭水庫今天凌晨的蓄水量再度超出滿水位，鋸齒堰開始出現滿庫溢流的景致。圖／取自水利署網頁
苗栗縣鯉魚潭水庫今天凌晨的蓄水量再度超出滿水位，鋸齒堰開始出現滿庫溢流的景致。圖／取自水利署網頁
苗栗縣鯉魚潭水庫今天凌晨的蓄水量再度超出滿水位，鋸齒堰開始出現滿庫溢流的景致。圖／取自水利署網頁
苗栗縣鯉魚潭水庫今天凌晨的蓄水量再度超出滿水位，鋸齒堰開始出現滿庫溢流的景致。圖／取自水利署網頁

彰化 水庫 水電

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