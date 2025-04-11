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影／莎倫娜號郵輪故障那霸滯留將延後1天返台 遊客組自救會促退旅費

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
莎倫娜號郵輪故障延後1天返基隆，遊客組自救會促退旅費。圖／楊姓遊客提供
莎倫娜號郵輪故障延後1天返基隆，遊客組自救會促退旅費。圖／楊姓遊客提供

歌詩達郵輪莎倫娜號8日從基隆港出發搭載3536名旅客，因機械故障目前在沖繩的那霸滯留，昨晚船方緊急宣布，船隻技術問題修復後，確定延後1天，預計12日返回基隆港。據船上遊客表示，目前遊客已組成自救會有代表和船方溝通，要求退旅費，但尚無共識，有遊客擬轉搭飛機，目前正在協調中。

歌詩達郵輪莎倫娜號船上遊客目前還在那霸，今天有遊客表示，延後到12日才回台灣，工作會受影響，有人要提早搭機返台，但程序和費用都還在討論。

在船上的楊姓遊客說，目前大家的訴求是船方可以退回當初的旅費，因此已經確定延後一天回台灣，會衍生新的費用，尤其住中南部的民眾，目前船方只告知技術性的問題，遊客也不知船隻實際發生什麼故障，大宣曾聚集一起討論訴求。

楊男表示，有聽到其他遊客反映，帶的藥量只有4天，如果延後1天，擔心藥量會不夠。

楊男指出，目前已有遊客組成自救會，並有管道和船長溝通，但船長還無法決定，他們的訴求尚無回應，還待溝通。目前每人船方是提供50美金使用，目前餐食正常，有免費餐供應。

楊男指原訂10日到石垣島取消，目前都停留在那霸，應在11日返基隆港，但已被通知預計12日回台。

船方有提供每名旅客50美元（約台幣1641元）額度在郵輪上使用。歌詩達莎倫娜號並通報，船隻因技術問題，乘客與船員的安全始終是首要考量，在相關主管機關的管理下啟動修復程序。船隻技術問題修復後，船舶預計12 日抵達基隆港，比原訂計畫晚1日。（註：影片由楊姓遊客提供）

基隆港 溝通

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