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放晴了 今飆33度高溫 明天鋒面雷陣雨、周日雨歇但轉涼
鋒面遠離後，今天相對穩定，各地恢復晴時多雲天氣，天氣風險公司天氣分析師林孝儒表示，氣溫回升，普遍高溫27至30度左右，夜晚清晨低溫18至23度，中南部內陸局部地區有機會31至33度高溫，白天暖熱，早晚較舒適。
他說，午後受熱力作用影響，山區可能也有熱對流發展帶來短暫陣雨或雷雨，並往平地擴散影響可能，午後外出留意天氣變化。
不過，林孝儒表示，明天再有新一道鋒面通過，帶來不穩定環境，白天鋒面大致位於中國沿岸發展，台灣位於鋒前西南風偏強環境區，各地氣溫將顯著偏暖，高溫普遍有28至32度，體感相當悶熱。
林孝儒表示，明天午後開始，有機會受鋒前雲系與熱力作用或西南風交互影響，中北部沿海與山區有局部對流發展，帶來短暫陣雨或雷雨機會。明晚起鋒面南下掠過，各地將轉為較廣泛、並有間歇性較大雨勢的天氣，尤其中北部需特別留意，防範大雨可能，這波鋒面降雨影響至周日清晨前。
周日白天起鋒面遠離，轉受東北季風影響，林孝儒表示，各地氣溫略降，高溫明顯減緩，預測北部及東部約15至25度，中南部約16至26度；各地隨乾空氣逐漸移入影響下，漸轉為多雲到晴較穩定的天氣，這樣環境偏乾、穩定的天氣型態可望持續至下周三。
林孝儒表示，明天至周日清晨期間，各地天氣將不穩定，有雷雨可能，戶外行程密切留意最新預報資訊。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。
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