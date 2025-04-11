網紅鳳梨、安哥接連遭網友潑漆 醫師：粉絲情感與真實世界脫離

嘉義網紅「鳳梨」公司最近被人潑紅漆，影片PO社群網路，無獨有偶，日前另網紅「安哥碎碎唸」嘉市公司看板也分別遭潑漆放鞭炮、撒冥紙，警方迅速破案2案逮4名網友；嘉市知心連冀診所院長、身心醫學科醫師李連冀說，粉絲對認同對象投入大量情感，不時被這些對象生活事件牽動，會出現非理智行為，甚至不會去注意行為否觸法。

擁有中正大學犯罪防治研究所碩士的李連冀指出，現代人生活強烈依賴網路，舉凡業務連繫、開會、交友、購物、訂餐或休閒娛樂等，都喜歡透過網路來進行。為吸取流量，網路創造的世界是比真實世界更迅速吸引人投入時間、精力、金錢甚至是情感。

網路世界裡的人際規則並無強制力量，遊戲世界裡的打打殺殺，甚至是被鼓勵的，因此過度沉迷於網海中，思考與情感很容易與真實世界脫離，以致將網海裡的遊戲規則套用在實際生活，而忽略真實世界中應僅守的人際倫理、規範及法律。

李連冀說，粉絲就是對認同的對象投入大量的情感，且不時被這些對象的生活事件所牽動，因而會出現非理智行為，甚至不會去注意到是否觸法。

網紅「鳳梨」公司1日上午被人潑紅漆，影片PO上社群網路，警方找到涉嫌潑漆的陳姓男子，他供稱，不滿「鳳梨」網路發言才犯案。警方依毀損罪嫌移送法辦。

網紅「安哥碎碎唸」嘉市公司看板遭不明男子潑漆，警方才將涉案男子送辦，沒想到9日凌晨又有人跑來放鞭炮、撒冥紙，警方循線逮捕涉案3名男子送辦。