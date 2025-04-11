滯留沖繩…歌詩達莎倫娜號3000多遊客今行程取消 遊客怒：假都請好了

歌詩達郵輪莎倫娜號8日從基隆港出發搭載3536名旅客，因機械故障目前在沖繩的那霸滯留，昨晚船方緊急宣布，船隻技術問題修復後，確定延後1天，預計12日返回基隆港，今天（11日）至14日要出發的下一航程取消。3000多遊客今天要上船，結果旅行被中止，有遊客無奈說「太扯了吧！全家滿心期待，請假都請好了。」

去年12月亞太地區最大郵輪地中海榮耀號（MSC）疑因引擎故障，滯留那霸搶修，航程取消，船上有4000多人，回基隆者協調航空公司，旅客錯愕。有預訂下一次航次要從基隆港上船的2100名旅客，行程也被取消，旅客生氣指控「旅行被中止，5天假都請好了！」

基隆全力發展郵輪產業，但卻接連發生行程被迫取消事件，今天又重演去年榮耀號取消行程引發遊客抗議事件。

歌詩達郵輪台灣社群湧入不少留言，批評這次行程被迫取消難以接受。 一名預訂11日行程的遊客說，臨時才公告。這也太扯了吧！全家滿心期待，請假都請好了，說取消就取消，「把我們當傻子嗎，難道不能改12到15日嗎？」；另有遊客說「我們昨天已經從高雄出發到北部了，結果今天取消！」

還有遊客表示，一間那麼大的郵輪公司船的故障沒有辦法評估故障點的維修工時嗎？要嘛就早點公告果斷的取消時間不要撐到最後很晚才公告，這樣讓消費者要如何去應變其他方案？大家不是為了能取消全額退費而是大家的旅遊興致行程的安排，一個最後壓線的公告及措不及防的行程改變造成消費者的損失，然而就用100美元要來打發，這100美元是要有在船公司規定的時段內再次參加達成才有，當消費者都要看船公司的臉色嗎？

不過，有其他遊客指出，全球郵輪沒有一家是會一直往後順延的，船航次都是排定的，港口泊位皆需事先申請。再說，後面航程的人願意被延嗎？所以，全球的郵輪公司沒聽過一直延下去；去年榮耀號船壞去留沖繩時，也沒一直延，事發後取消了一個航次。

歌詩達莎倫娜號昨晚緊急聲明，延後1天返回及取消下一航程這項決定背後的理由，是以安全為優先，同時提供美好的假期體驗。因船隻技術問題啟動修復程序。船舶12日抵達基隆港，比原訂計畫晚1日。11至14日的航程，因不可抗力因素被迫取消。

歌詩達莎倫娜號說，原參加今天（11日）遊客可選擇改在6月25日至9月3日之間，同為4天行程的歌詩達莎倫娜號航程，艙房等級相同，並將提供每間艙房100美元的船上消費抵用金，表達歉意。若無法接受補償方案，可選擇取消此次航程退款。

因船隻故障除了波及今天的下一航次外，原搭8日出發的3536名遊客，前往沖繩、石垣島航次，因機械故障目前在沖繩的那霸滯留，因取消石垣島行程，返台延後1天。已有部分遊客不滿船方僅提供每名旅客50美元在郵輪使用，且返台時間延後，已組自救會要求退費，但船方未應充，尚待協調。

因此，此次詩達郵輪莎倫娜號故障共影響8日、11日出發的兩航次郵客，共影響7000多人，8日出發的團返台晚1天，11日的下一航次則全取消。