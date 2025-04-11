注意濃霧今暖熱 吳德榮：明晚鋒面雷雨炸全台 下周突轉夏天飆35度高溫

今晨苗栗以北已有局部濃霧。中央氣象署發布濃霧特報，馬祖、金門及清晨西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度，基隆、桃園及苗栗已或將出現能見度不足200公尺的現象，彰化及新北能見度亦較低。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今天至明天下午多雲時晴，西半部晨易起霧，各地區高溫回升至31度以上，為暖熱的天氣；山區午後及東半部偶有局部短暫降雨的機率。今天北部15至31度、中部18至32度、南部18至34度、東部18至32度。

昨天中部以北雷雨，甚至造成桃園地區多處積淹水，吳德榮表示，明晚至周日清晨前後約半天時間，鋒面快速通過，全台轉有陣雨或雷雨，有劇烈天氣如雷擊、強風、瞬間強降雨發生的機率，氣溫下降。周日白天起天氣好轉，雨過天青。

吳德榮表示，下周一至下周三 移動高壓影響，各地白天晴熱如夏，高溫升至32度以上、南部更達35度，早晚因輻射冷卻、明顯偏冷，日夜溫差大、超過15度相對濕度極低、少見的天乾物燥，也應注意。下周四、下周五高壓迴流影響，各地多雲時晴，持續暖熱如夏，西半部清晨容易起霧；下周五山區午後有局部陣雨的機率。

他說，下周六另一波鋒面快速掠過，有局部陣雨或雷雨的機率，20日鋒面遠離，天氣好轉。