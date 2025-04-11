濃霧特報 今飆31度高溫 明天大雷雨範圍擴大 周日降溫
中央氣象署發布濃霧特報，馬祖、金門及清晨西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度，基隆、桃園及苗栗已或將出現能見度不足200公尺的現象，彰化及新北能見度亦較低。
今天環境轉為東南至偏南風，雨勢相對較小，花、東部地區有不定時局部短暫陣雨其他地區為多雲到晴，午後因熱對流作用，中部以北地區及其他山區有局部短暫陣雨，清晨北部地區亦有零星短暫陣雨；氣溫方面，西半部高溫30、31度，東半部約27度左右，各地低溫約19至22度；離島澎湖全天23至27度、金門19至25度、馬祖18至23度。
明天至周日清晨鋒面通過，降雨範圍較前一波更廣，易有短延時強降雨，北部地區有陣雨或雷雨，中部、東北部地區及南部山區有短暫陣雨或雷雨，中部以北地區並有局部大雨發生的機率，其他地區有局部短暫陣雨或雷雨。
周日白天鋒面過之後，東北季風隨即影響，各地天氣稍轉涼，降雨逐漸趨緩；迎風面東半部地區及中南部山區有局部短暫雨，其他地區為局多雲到晴。
下周一起東北季風減弱，白天起氣溫回升，清晨輻射冷卻影響，早晚各地偏涼，日夜溫差大；下周一至下周四各地為晴到多雲，僅東南部地區及恆春半島有零星短暫雨。
下周五各地大多為多雲到晴，午後山區有局部短暫陣雨；下周六、20日台灣附近水氣增多，不排除有鋒面系統在附近發展或通過，各地雲量多，天氣較不穩定，降雨機率較高。
明天上午前金、馬易有低雲或霧影響能見度，交通往返留意航班資訊。明天東南部地區有焚風發生的機率。春季天氣變化快速，後期天氣不確定性大，注意氣象署最新天氣資訊。
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