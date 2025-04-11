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貿易戰衝擊 公益組織憂捐款減少

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導

美國總統川普祭出對等關稅，衝擊國內產業及股市。公益平台「NPOchannel」創辦人張幼霖說，公益組織財源來自民眾捐款、自產產品收入及政府補助，易受外界環境影響，貿易衝突恐導致勞工失業、捐款意願下降，所幸川普現階段暫緩關稅，但若對等關稅政策未來仍要上路，預估六個月內公益組織就會受到影響。

張幼霖說，若不計政府補助經費，多數公益組織營運資源來自民眾捐款，少數單位透過「社會福利產業化」，生產烘焙品銷售，或開設加油站、洗車場等，但如過去國內曾發生三聚氫氨毒奶粉事件，公益組織烘焙品無人購買，影響組織生計，對等關稅衝擊也恐造成物價上漲、消費緊縮，影響公益產品銷售。

「行善需要餘裕。」張幼霖表示，定期定額捐款是公益組織捐款來源之一，這類捐助行為較穩定，民眾不見得會因關稅戰、股災立即取消捐款，但關稅之爭造成失業潮，民眾遭遇裁員須考量家庭生計，即使有心也難持續支持公益，發揮善心將趨於保守。

張幼霖說，對等關稅也會衝擊產業鏈，企業生存面臨挑戰，經營者勢必先「止血」保留企業資金照顧員工及家庭，無法顧及企業營運以外事項，對社福組織捐款將會減少，若關稅政策不喊停，從實施後從衝擊產業到影響捐款，三個月內開始有感，六個月內就會對營運造成衝擊。

張幼霖表示，國內公益組織韌性、使命感強，多數公益組織會「努力撐住」，確保基本服務不中斷，即使無法提供最佳福利給個案，仍會在維持組織基本營運前提下，提供個案基本服務，但可能面臨物資包酌量減少等情況。

公益 對等關稅 捐款

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