新生兒篩檢 「不影響買商業險」

衛福部國健署針對出生滿四十八小時新生兒給付「廿一項新生兒篩檢」，但部分新手爸媽為了買商業保險而延誤篩檢，極可能錯失黃金治療期。國健署表示，金融監督管理委員會保險局今年三月廿八日再次周知各保險公會，重申保險業辦理新生兒投保業務，契約條款應明訂衛福部公告的遺傳性疾病新生兒篩檢項目相關疾病排除等待期規範。

國健署一九八五年開始補助「新生兒篩檢」，以早期發現先天性代謝異常疾病、給予適當治療或預防，降低寶寶智能障礙、器官損害風險。依去年最新統計，共發現異常個案數三三四○人，其中以「葡萄糖六磷酸鹽脫氫鋂缺乏症（G-6-PD缺乏症）」即俗稱蠶豆症，個案最多，共二九五八人。

國健署婦幼健康組簡任技正林真夙說，目前部分保險業務員為招攬保險，建議家長延後新生兒篩檢，導致民眾拒檢而延誤診斷，但「新生兒篩檢結果不會影響保險投保」，家長不要隨意聽信錯誤訊息，怕保險拒賠不敢幫孩子做新生兒篩檢，因有些罕見疾病檢查拖不得。

林真夙說，新生兒篩檢非健康檢查，保險公司應以要保書通知事項為准，不得另製作問卷詢問保戶，如獲知篩檢結果陽性者，仍應視個別狀況為適當處理方式，不宜逕行拒保。

台北榮總罕見疾病治療中心主任牛道明說，部分家長誤信新生兒篩檢會影響納保結果，造成近五年新生兒自費篩檢率減少，相較十五年前自費篩檢率百分之九十八，去年降至百分之七十六左右。他提醒，新生兒篩檢不可延誤，當查出先天性代謝異常疾病，應速確認診斷及治療，大部分先天性代謝異常疾病只要及早診斷，經飲食控制、藥物輔助，孩子日後都能正常生活。