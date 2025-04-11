智慧輔具租賃 擬3年補助6萬元

長照為人力密集產業但面臨缺工問題，衛福部表示，明年提升輔具運用與ＡＩ技術是長照三點○發展重點，將推出智慧科技輔具租賃制度，目前規畫輔具租賃每三年補助六萬元，預計採取「全租賃」模式，同時推動智慧科技輔具平台搜集國內產品定價，由業者訂立租賃價格搭配市場競爭機制，供民眾參考。

衛福部去年十月預告「長期照顧服務申請及給付辦法」部分條文修正草案，首次導入「居家智慧科技輔具」，新增移位、移動、排泄、居家照顧床、安全看視等五大類居家智慧科技輔具類別。衛福部次長呂建德說，將參考日本輔具租賃制度，未來民眾可依照顧需求，隨時更換輔具租賃。

衛福部長照司長祝健芳說，智慧輔具只要符合相關功能就可申請，如可以收集使用者心跳、脈搏的床側感測器等。草案完成預告，現法制作業中，未來輔具租賃會採雙軌推行，除原有傳統輔具租賃，如爬梯機、氣墊床等三年補助四萬元外，明年七月將新增智慧科技輔具三年補助六萬元，將採「全租賃」制度，讓有數位能力家庭長輩使用。

祝健芳說，智慧科技輔具租賃仍需輔具業者配合，如宅配倉儲等，也將公告「輔具清潔消毒」指引，但智慧輔具在國內售價資料仍不完整，尚難估計民眾自付金額，衛福部將推動平台搜集國內產品定價，由業者訂價搭配市場競爭機制，供民眾參考。匯嘉健康行銷業務處副總經理葉士豪說，目前衛福部指引尚未出爐，未來希望爭取補助，讓民眾不用額外負擔也可以在家使用智慧輔具。