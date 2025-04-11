長照3.0明年上路 急性後期照護取消年齡限制

面對高齡化挑戰，長照政策明年進入三點○時代，醫療跟長照結合為發展重點。衛福部表示，明年將擴大急性後期整合照護計畫（PAC）服務對象 ，取消相關年齡限制，並透過地區醫院轉型及物理治療所，強化民眾「復能」出院後盡速恢復生活自理。社區醫院協會表示，現行制度下，多數病患急性期在大型醫院治療後，就留在該院或同體系醫院執行PAC，呼籲未來政策應引導大型醫院釋出病人到地區醫院。

衛福部次長呂建德昨出席「長照三點○願景及迎戰超高齡社會解方論壇」表示，國內六十五歲以上人口占比已達百分之十九點八五，預計今年會突破百分之廿一，正式進入「超高齡社會」，目前我國與日本都面臨少子化、高齡化挑戰，但長照需求非無限成長，推估日本長照需求於二○三二年趨緩，台灣受戰後嬰兒潮人口結構影響，預計二○四五年需求放緩，長照規畫必須審慎。

呂建德說，長照三點○明年上路共七項重點，包括急性後期照顧原服務對象限縮失能長者、身心障礙者或五十歲以上失智者等，往後服務對象擴大至不分年齡都可使用。其次，衛福部擬輔導部分地區醫院轉型承接PAC，或讓患者到物理治療所，作為住院跟返家間的中介機構，讓患者立即獲得服務。

另為解決工作者照顧問題，呂建德說，將持續推動住院照顧「到咖手」（台語），讓家屬「探病不陪病」，看護費用由政府跟民眾共同分擔，同時也和勞動部討論較長天數的「有薪」家庭照顧假，但照顧假天數跟薪資給付來源仍待確認。為強化中重度照顧，住宿型機構住民補助每人每年最高十二萬元將提升到最高十八萬元。

長照三點○更創造「十分鐘照顧圈」，民眾在十分鐘車程找到所需資源，並開放聘僱外籍看護家庭使用社區照顧服務；其餘包含智慧科技輔具租賃制度，及推動一定年齡以上疾病者，享有一生一次免費預立醫療照顧諮商（ACP）。

社區醫院協會理事長朱益宏說，地區醫院早已準備執行PAC，未來政策應引導大型醫院釋出病人到地區醫院，並考慮在個別醫院總額排除PAC，或透過長照經費分擔，促進地區醫院投入。