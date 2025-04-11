Skytrax評選／全球百大機場 桃機奪8獎躍升至43名

英國航空專業評鑑機構Skytrax公布二○二五年「全球百大機場」評選結果，桃園國際機場從去年的第六十六名大幅躍升至第四十三名，進步幅度達廿三名，再創佳績，還勇奪包含「全球最佳行李運送機場」等八項國際大獎，桃園機場在旅客服務與營運效率的全面升級獲得國際高度肯定。

桃園機場除整體排名大幅前進外，並於首次設立的「全球最佳洗手間」項目中榮獲第九名，此外，桃機也獲得「全球最佳證照查驗機場」第四名、「全球最佳進步機場」第五名、「亞洲最佳機場員工」第七名、「全球最佳清潔機場」第九名等多項佳績。

桃園機場公司董事長楊偉甫表示，這些獎項是全體三萬五千名機場從業人員共同努力的成果。近年來桃機積極推動數據導向管理與跨單位整合，從設施硬體到服務流程持續精進，能夠重新躋身全球前五十大機場，代表國際旅客與專業機構對桃機品質的高度認同。

桃園機場在智慧化升級方面也成效顯著，去年完成兩航廈共七十一座e-Gate自動通關系統建置，顯著提升證照查驗效率；針對候機空間導引優化，整合視覺指標、航班資訊顯示及場域辨識設計，能即時獲得清楚資訊，改善整體動線體驗。

Skytrax首度針對全球二三五座機場設立「最佳洗手間」獎項，桃園機場即入列前十，展現其在基礎設施維護上的高標準；桃園機場第三航廈北登機廊廳預計今年下半年完工，將為整體營運注入新動能。