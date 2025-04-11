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健康你我他／志工溫馨陪伴 令人感到安心
曾因工作壓力大，引發過度換氣症狀，手腳發麻無法動彈、缺氧喘不過氣，同事趕緊叫救護車送醫急診。一到急診門口，就有志工阿姨推來輪椅，協助無法行走的我，得以安穩坐妥入院。在家人到院前，都是這位志工阿姨幫忙處理掛號事宜，讓我感受到無比溫馨與安心。
雖說是急診，但現場病人很多，病床都排擠到走廊邊，護理人員在確認我生命跡象穩定後，做了些簡易檢驗就先去處理交通事故受傷嚴重患者，等了快半小時，才輪到我看診。
值班醫師了解病史後，診斷是急性焦慮引起的生理不適，教我調整呼吸、緩和情緒外，也進一步安排深入檢查。每項檢查都要排隊等待，加上要吊完兩包點滴，在等不到病床下，窩在輪椅裡渾身不自在，心情鬱悶。
家人在志工建議下，待診空檔推我去中庭走走。一門之隔，綠意參天，微風送暖，桂花飄香，悠揚音樂，繽紛牆襯托著銀光閃閃巨型蛋糕藝術裝置，我的心被療癒了，焦躁不適去了大半。大自然果真是最神奇的醫師，身心鬆弛、五感通暢，讓我對未知病灶不再畏懼猜忌，能安然等待結果。
急診室裡，確實有春天。不管是來自於人的安撫，或是自然環境的撫慰，讓治療之路不孤寂幽暗。
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