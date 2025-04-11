雨彈炸 水瀑灌進淡水信義線車廂

受鋒面影響，北部昨降下大雨，台北捷運淡水信義線屬半開放式站體，大雨沿著車門流進車廂積水，部分乘客雙腳被迫懸空乘車，有人直呼「坐捷運坐20幾年第一次碰到」。北捷動員車站清潔人員上車處理，強調「是雨潑進來，不是淹水」，未來規畫調整列車關門時機。

有網友在社群平台發文，從拍下的影片可見車窗外一片雨瀑，淡水信義線在圓山、劍潭等站體半開放式關係，雨水沿著車門流入車廂。

網友指雨直接「炸」進車廂地板積水，列車啟動後，大片積水往車廂內流動，所有人只能把腳抬起來；有網友回應，「2017年也遇過一次，當時每站都有一位清潔人員上來掃水」、「很多人在站內撐傘等車。」

北捷說明，昨瞬間大雨影響時間約半小時，淡水站為戶外高架設計，列車開門開啟時，會造成雨水潑入車廂的情形，並非車廂淹水；行控中心接獲行車專員通報後，立即動員各站清潔人員上車處理。未來將研擬調整列車開關門時機，並持續加強高架車站與平面加強巡查與清潔作業。