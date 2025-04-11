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衛教講座／肺纖維化病友 按時服藥減害

聯合報／ 記者周佩怡／台中報導

研究指出，民眾如經常暴露在細懸浮微粒PM2.5、懸浮微粒PM10等空汙環境中，不論短期、長期，皆會增加心肺疾病死亡風險。根據2024年世界空氣品質報告，台灣空汙嚴重程度在東亞地區僅優於中國大陸，尤其中部地區工業區林立，火力發電廠24小時不停營運，當地特發性肺纖維化（俗稱菜瓜布肺）患者更顯辛苦。

林口長庚醫院胸腔內科系主任林鴻銓表示，菜瓜布肺受到外來刺激後，病況急性惡化、死亡的機率大幅提高，建議患者平時做好防護措施外，更須按時服藥，減少肺部惡化風險。

工業廢氣及霾害、傳染病，使中部地區居全台空汙縣市前幾名，呼吸道病患如履薄冰。林鴻銓說，當特發性肺纖維化患者接觸到外來刺激物，肺部將不斷發炎、纖維化，即使離開汙染源，肺功能也不會恢復；一旦急性惡化，將大幅提升死亡率

林鴻銓表示，最好的防護措施是按時服藥，現階段已有健保給付的抗肺纖維化藥物，有助於延緩五成肺功能惡化，減少七成急性惡化風險及四成死亡率；服藥後存活期可長達五年以上，超過未服藥者的二至三年。

在日常防護方面，林鴻銓建議，患者可在家放置空氣清淨機、除濕機，出外則配戴一般醫用或外科口罩，並接種流感等疫苗，避免感染誘發疾病惡化。此外，患者也可攝取抗氧化物如維他命D、E、綠茶等飲品，延緩肺部老化，或做肺部復健運動，訓練肌肉，增加肺活量。

肺心為你，健康纖維持

由台灣胸腔暨重症加護醫學會主辦、聯合報健康事業部協辦的「肺心為你，健康纖維持」中區肺纖維化衛教講座，4月26日上午9時30分在TOP SPACE三館-時代廣場（台中市西屯區朝富路213號9樓9A5）舉行，歡迎關心肺部健康的民眾參與。報名：02-8692-5588轉5616。

患者 死亡率 肺纖維化

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