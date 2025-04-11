桃園豪大雨釀災 下水道工人喪生

鋒面過境帶來豪大雨，桃園市昨天多處傳災情，除造成台鐵部分軌道因淹水一度雙向停駛，八德區雨水下水道有49歲鄧姓檢修工人遭大水沖走，5個多小時後被發現已成浮屍。工地現場被查出未設防護措施，已勒令停工，最高可罰30萬元。

桃園上午豪大雨，造成台鐵內壢站至富岡站水淹軌面，一度雙線停駛，中午才恢復正常運行，不料下午中壢站也因雨造成轉轍器異常，導致列車延遲，總計影響23列次、旅客約5210人。旅客1年內可持車票辦理退費。

氣象署表示，周六第2波鋒面通過，預計影響至周日清晨，這波鋒面降雨範圍更廣，有短延時強降雨機率，北部降雨時間較長，中部以北有局部大雨，中部、東北地區及南部山區有短暫陣雨或雷雨。桃園市水務局指出，全市昨天上午全在豪雨警戒範圍，從八德到楊梅7區陸續發生強降雨，累計38件積淹水災情，部分地區24小時累積雨量破百毫米，緊急開設三級災害應變中心。

強降雨勢驚人，中壢中新地下道、平鎮環南路地下道都淹水，43歲吳姓駕駛開車駛入環南路地下道後，整輛車幾乎被「淹沒」，車輛也拋錨，吳趕緊脫困未受傷。

消防局昨早10時21分獲報，桃園區桃德路和永福西街交叉口，1名鄧姓工人在下水道涵管內進行地下纜線工程時，突遭湍急水流沖走，搜救人員從涵管順著水流搜索至少1公里仍無所獲，傍晚5時大園南崁溪旁發現有浮屍，經指認為鄧姓工人。

據了解，這項雨水下水道巡檢清疏的修繕工程由八德區公所發包，承攬的申邦環保實業昨派3名工人進下水道檢整纜線，鄧和另名工人一組下涵洞作業，一名工人在路面監控，施作2小時突然下大雨，路面工人急喊「收工、趕緊上來」。

生還工人心有餘悸地說，當時已做到孔洞附近，身旁水流突然變得湍急，鄧姓工人走在前方，沒想到沒過多久就被水流沖走，自己則抓著纜線保持平穩，連忙逃生爬上路面。消防局昨傍晚獲報表示大園區西溪路735號南崁溪旁發現有浮屍，立刻派員打撈，確認死者是鄧姓工人，且已屍僵、明顯死亡，離被沖走處的直線距離約30公里。

桃園勞檢處發現業主未設置防止勞工落水及溺水設施、設置專責警戒人員，也未因應豪雨特報，評估下水道水勢調整勞工作業內容，將依職安法開罰3至30萬元。