中西醫合療 奇蹟救活馬小弟

去年8月凱米颱風夜，被掉落的女兒牆砸成重傷的馬小弟，是中西醫合療的成功案例。花蓮慈濟醫院副院長兼中醫部主任何宗融回憶說，馬小弟的媽媽在事故現場死亡，馬小弟經轉院送到花蓮慈濟醫院時，他的頭骨粉碎性骨折，瞳孔放大，傷勢極嚴重，性命垂危。

隔天一早，證嚴法師問起馬小弟狀況，並對院長林欣榮說：「用中西醫合療，我希望他能活，可以恢復正常。」何宗融說，「林院長立即轉頭看我。在神經外科領域快50年的他說，沒有看過如此嚴重腦傷的病人還能救活的。然後就帶著我到小兒加護病房看馬小弟。」大家只能盡力而為，聽天命盡人事，寄望中西醫合療能從死神手中搶回馬小弟。

何宗融說，中醫治療可以針灸配合經絡時辰以增強療效，全面提振馬小弟的心腎脾氣，兼顧護先天與後天之氣，加上針法，使西醫冷凍療法下凝滯經脈之氣得以慢慢恢復流動，來啟動病童體內的大氣流動。也配合太極鼓盪針，強力為他灌注經脈之「氣」，再加上醒腦開竅活血化瘀等大補元氣之中藥。初期針灸每次約一個小時，並密切配合西醫的神經重症治療 。

兩天後，奇蹟式的，馬小弟的手動了起來。到了第七天，昏迷多日的馬小弟會抓癢了。「啊…真的能救活了！」何宗融說，那一刻他才放下心中大石。後來繼續在中西醫合療、密集復健及家人陪伴與各界的愛心支持下，馬小弟漸漸康復，去年11月自己走路出院。「今年3月底，已進步到會跳三振舞了。」何宗融開心地說。