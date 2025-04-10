影響7千人！莎倫娜號郵輪延1天返台、11日出團全取消 遊客組自救會

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
影響7千人！歌詩達莎倫娜號延1天返台、11日出團全取消。圖／洪敦智提供
影響7千人！歌詩達莎倫娜號延1天返台、11日出團全取消。圖／洪敦智提供

歌詩達郵輪莎倫娜號8日從基隆港出發搭載3536名旅客，前往沖繩、石垣島航次，因機械故障目前在沖繩的那霸滯留。義大利商歌詩達郵輪今晚緊急宣布，船隻技術問題修復後，預計12日返回基隆港，比原訂行程延後1天。也因此11至14日要出發的航程被迫取消，兩航程共約7千人行程受到影響。

8日從基隆港出發的莎倫娜號，此表定9日下午抵達日本沖繩那霸港，10日至石垣島，11日上午8時返抵基隆港。但9日郵輪靠泊沖繩的那霸港後，發生船隻機械故障，目前仍停留在那霸港維修。

已有遊客不滿船方僅提供每名旅客50美元在郵輪使用，且返台時間將延後，已組自救會要求退費，但船方未應充，尚待協調。

義大利商歌詩達郵輪今晚緊急宣布，此刻他們必須通知一項昨日發生的船隻技術問題，乘客與船員的安全始終是他們首要考量，為此他們已即刻在相關主管機關的管理下啟動修復程序。此項船隻技術問題修復後，船舶預計將於12日抵達基隆港，比原訂計畫晚1日。

另外，為確保航行安全並維護安心愉快的假期體驗，他們極為遺憾地通知，原訂4 月11至14 日的航程，將因不可抗力因素被迫取消。

郵輪強調這項決定背後的理由，來自他們始終以安全為優先，同時致力於提供美好的假期體驗。為降低此次突發變動所帶來的不便，歌詩達郵輪將提供擇期轉乘自基隆出發，出發日介於6月25日至9 月3日之間，同為4天行程的歌詩達莎倫娜號航程，艙房等級將與原始預訂相同。另將提供每間艙房 100 美元的船上消費抵用金，以表達歉意與誠意。

此船上消費金額可用於航程中所有船上支出，包括商店購物、Spa 療程、付費餐廳以及酒店服務費。該金額將於結帳時自動從您的帳戶中扣除。若有未使用完的金額，則可辦理退還。

若昭遊客不接受補償方案，亦可選擇取消此次航程，請聯繫原預訂的旅行社協助辦理退款申請流程。對於此次航程異動，他們深感抱歉，並對此次不可抗力所造成的不便表達歉意。

一名參加8日航程的遊客說，延後1天回台，將造成嚴重不會，因為本來只只有請好4天假，現在變成5天，工作怎麼辦，要再加休1天，老闆不罵到臭頭才怪，因此要求退費。

另有參加11到14日行程的遊客也在社群大罵，「4天假都請好了，現在臨時取消，情何以堪！」很多人不滿11日的航次被取消，「假都請好了怎麼辦」。

基隆港 沖繩 郵輪

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