恐延後返台…歌詩達郵輪故障滯留那霸港 遊客組自救會要退費

歌詩達郵輪莎倫娜號8日搭載3536名旅客從基隆港出發，前往沖繩、石垣島，因機械故障目前滯留在沖繩那霸，已取消石垣島行程，恐延後返台時間。部分遊客不滿船方僅提供每名旅客50美元在郵輪使用，且返台時間不定，已組自救會要求退費。船方未應充，尚待協調。

莎倫娜號航程表定9日下午抵達日本沖繩那霸港，10日至石垣島，11日上午8時返抵基隆港。

遊客表示，9日郵輪靠泊沖繩的那霸港後，船隻機械故障，目前仍停留那霸港維修，修復時間未定，遊客都很著急，擔心延後返台，工作受影響；若延後返台，也會影響11日基隆出發的航次。

船公司通知，因技術性問題需延長滯留那霸，為減輕不可抗力因素導致的影響，將向所有乘客提供50美元的船上信用額度，使用方式以船上公告為準，航次調整以船公司公告為主。

據了解，郵輪已由拖船從若狹碼頭移到安謝新港，可能12日上午才會回到台灣，但無法確認。

遊客說，那霸港10日下午同意遊客可下船遊覽，船方安排接駁巴士載運到那霸市的國際通。但船方僅提供每名旅客50美元（約台幣1641元）額度在郵輪上使用，原本不收費的餐廳持續供餐，但有一些旅客反映，因行程延後怕帶的藥物不夠。部分遊客認為權益受損已組自救會，訴求船方退回旅費，並負擔回基隆後返家交通費。