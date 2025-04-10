快訊

朱立倫邀15縣市共商美關稅 發表「4點聲明」：開放陸客、普發1萬元

捧紅陶大偉、孫越！「小人物狂想曲」金鐘製作人病逝享壽82歲

白宮核心幕僚證實！1信號讓川普鬆口大赦 逾15國對關稅問題提條件

走路膝蓋突然發軟？ 醫揭膝關節變化6大因素

聯合新聞網／ 綜合報導
膝關節是身體行動的重要關鍵，一旦受損，可能牽動全身其他部位的負擔。示意圖／ingimage
膝關節是身體行動的重要關鍵，一旦受損，可能牽動全身其他部位的負擔。示意圖／ingimage

走路時膝蓋忽然「軟」一下，讓人驚慌失措？專家提醒，膝關節是人體最大的活動關節之一，結構精密、功能複雜，與日常走路、上下樓梯息息相關。若經常出現膝蓋瞬間無力的情況，可能與多種結構性或功能性問題有關，應及早檢查並加以預防。

根據陸媒「新華網」報導，人體的膝關節主要由股骨、髕骨、脛骨構成，並依靠肌腱、韌帶與肌肉提供穩定與活動能力。在步行過程中負責膝關節的屈伸動作，幫助膝蓋減少摩擦、提供穩定性，同時緩衝壓力及穩定關節。這些結構在步行時同時運作，一旦其中某一環節出現問題，便可能導致「膝蓋軟掉」的感覺發生。

膝蓋突然「軟一下」的6大因素

1.肌肉疲勞：長時間站立或行走後，膝部肌群出現疲勞，導致瞬間無力，通常休息後可改善。

2.韌帶鬆弛或受傷：交叉韌帶或副韌帶損傷會削弱膝關節穩定性，導致走路時突然感到膝蓋不穩。

3.半月板損傷：常見於扭轉膝蓋動作，如打球時轉身過猛。可能出現卡住、痛感或無力。

4.髕骨軟化症：常見於長期過度使用膝蓋者，會在上下樓梯、蹲下或行走時出現無力或酸痛感。

5.神經壓迫：如腰椎間盤突出導致坐骨神經受壓，會影響腿部神經控制，引起膝部無力。

6.關節炎：骨關節炎或類風濕性關節炎等慢性疾病，會導致膝蓋穩定性下降，尤其在天氣變化時更明顯。

想要預防膝蓋無力，平時應避免過度行走及長時間站立，可以透過深蹲、抬腿加強肌力，並在劇烈運動時佩戴護膝減少傷害，也不要突然改變方向、做出過度彎曲等動作。若膝蓋無力伴隨疼痛、腫脹、彎曲困難等情況，應儘速就醫，進行X光、MRI等檢查；也能藉由減輕體重，來降低膝關節負擔，防治退化性關節病變。

醫師也建議，日常保健應包括：攝取足夠鈣質與維生素D，補充膠原蛋白蛋白質等營養；選擇合腳、有良好支撐力的鞋子；維持規律運動與健康作息，定期檢查膝部狀況。膝關節是身體行動的重要關鍵，一旦受損，影響的不只是行走，還可能牽動全身，造成其他部位的額外負擔。

肌腱 膝關節 膠原蛋白 蛋白質

相關新聞

明雨勢趨緩！周末鋒面降雨範圍擴大 日夜溫差達10度

明天雨勢趨緩為鋒面間的空檔，中央氣象署預報員林定宜表示，明天西半部高溫可達30、31度，周六第2波鋒面通過，降雨範圍更廣...

長照3.0明年擴大急性後期照顧 適用對象取消年齡區分

長照政策明年進入3.0時代，我國與多數先進國家都面對高齡化挑戰。衛福部次長呂建德表示，長照3.0將以擴大醫療跟長照結合為...

今年1月兒少交通死亡增幅50％ 陳世凱：安全帽、安全座椅很重要

行政院2023年提出「行人交通安全政策綱領」，以2030年前道路安全死亡人數降低30%為目標。但交通部今公布2025年1...

金門犯保關懷車禍癱瘓女童 助其克服困難重建生活

去年2月初的一場車禍事故，不僅帶走許小妹妹的母親，小妹妹也因車禍造成雙下肢癱瘓須長期臥床，關懷馨生人受害後生活重建，福建...

走路膝蓋突然發軟？ 醫揭膝關節變化6大因素

走路時膝蓋忽然「軟」一下，讓人驚慌失措？專家提醒，膝關節是人體最大的活動關節之一，結構精密、功能複雜，與日常...

壓力大胃痛、沒食慾？ 科學揭密：你的胃真的「聽得見」情緒

壓力大時胃痛、焦慮時食慾不振、心情低落容易便秘，經醫學研究證實，大腦與腸胃之間存在密切聯繫，透過一條被稱為「腸–腦軸」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。