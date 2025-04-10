走路膝蓋突然發軟？ 醫揭膝關節變化6大因素

走路時膝蓋忽然「軟」一下，讓人驚慌失措？專家提醒，膝關節是人體最大的活動關節之一，結構精密、功能複雜，與日常走路、上下樓梯息息相關。若經常出現膝蓋瞬間無力的情況，可能與多種結構性或功能性問題有關，應及早檢查並加以預防。

根據陸媒「新華網」報導，人體的膝關節主要由股骨、髕骨、脛骨構成，並依靠肌腱、韌帶與肌肉提供穩定與活動能力。在步行過程中負責膝關節的屈伸動作，幫助膝蓋減少摩擦、提供穩定性，同時緩衝壓力及穩定關節。這些結構在步行時同時運作，一旦其中某一環節出現問題，便可能導致「膝蓋軟掉」的感覺發生。

2.韌帶鬆弛或受傷：交叉韌帶或副韌帶損傷會削弱膝關節穩定性，導致走路時突然感到膝蓋不穩。

3.半月板損傷：常見於扭轉膝蓋動作，如打球時轉身過猛。可能出現卡住、痛感或無力。

4.髕骨軟化症：常見於長期過度使用膝蓋者，會在上下樓梯、蹲下或行走時出現無力或酸痛感。

5.神經壓迫：如腰椎間盤突出導致坐骨神經受壓，會影響腿部神經控制，引起膝部無力。

6.關節炎：骨關節炎或類風濕性關節炎等慢性疾病，會導致膝蓋穩定性下降，尤其在天氣變化時更明顯。