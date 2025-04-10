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壓力大胃痛、沒食慾？ 科學揭密：你的胃真的「聽得見」情緒

聯合新聞網／ 綜合報導
現代人壓力大容易胃痛，其實大腦與腸胃之間確實存在著密切聯繫。示意圖／ingimage
現代人壓力大容易胃痛，其實大腦與腸胃之間確實存在著密切聯繫。示意圖／ingimage

壓力大時胃痛、焦慮時食慾不振、心情低落容易便秘，經醫學研究證實，大腦與腸胃之間存在密切聯繫，透過一條被稱為「腸–腦軸」（gut-brain axis）的神經通道進行雙向溝通，使情緒與胃腸健康相互影響。

根據陸媒「新華網」報導，2011年發表《自然評論–神經科學》期刊的綜合研究，腸–腦軸包含大腦情緒中樞、自律神經系統、腸神經系統（俗稱「第二大腦」）、下視丘–腦垂體–腎上腺軸（HPA軸），以及腸道激素與微生物代謝物等核心構成。

研究指出，情緒波動會啟動大腦的杏仁核與前額葉皮質等區域，進而透過交感神經與HPA軸將訊號傳至胃部，造成消化不良、腹脹、食慾改變及腸胃敏感等生理反應。且不只大腦傳訊給胃，胃部也會透過迷走神經「回傳」訊息給大腦。胃腸道的感受器能偵測化學、機械與疼痛訊號，並影響與情緒決策有關的大腦區域，如前腦島、前扣帶皮質等，進而調節情緒與行為。

另外，腸道菌相失衡可能導致焦慮與情緒低落，腸胃不適不僅是身體問題，也可能是心理壓力的「身體語言」。雖然腸胃道對情緒非常敏感，但若能好好照顧，便能與情緒相輔相成，提昇身體狀態。因此，專家提供了3個步驟，讓我們好好保護自身的情緒器官：

1. 辨識壓力來源：保持規律作息、適度運動並培養放鬆技巧，例如冥想或深呼吸。

2. 提升身體覺察：注意胃部與身體的早期壓力反應，有助及早調整情緒與行為。

3. 維持腸道菌群平衡：均衡飲食，增加膳食纖維與發酵食品攝取，有助調節腸–腦軸功能。

醫師也提醒，腸胃不適不全是飲食造成，有時是壓力「沉默的代言人」，學會解讀身體訊號，才是健康管理的重要一步。

壓力 情緒 腸胃道 食慾

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