明雨勢趨緩！周末鋒面降雨範圍擴大 日夜溫差達10度

明天雨勢趨緩為鋒面間的空檔，中央氣象署預報員林定宜表示，明天西半部高溫可達30、31度，周六第2波鋒面通過，降雨範圍更廣，各地都有短暫陣雨或雷雨，周日水氣減少，但受東北季風影響天氣轉涼，下周一至下周四為溫暖穩定的好天氣，但下周一受輻射冷卻影響，日夜溫差可達10度。

林定宜說，今晚至明天（10、11日）雨勢逐漸趨緩，環境轉東南風偏南風，僅花東地區不定時有局部短暫降雨，北部有零星短暫雨，其他地區多雲到晴；午後熱對流作用影響，中部以北及各地山區有局部短暫陣雨。

周六（12日）第2波鋒面通過，預計影響至周日（13日）清晨，且這波鋒面降雨範圍更廣，有短延時強降雨機率，北部降雨時間較長，可能有陣雨或雷雨，中部以北有局部大雨，中部、東北地區及南部山區有短暫陣雨或雷雨。

周日白天起降雨趨緩，僅東半部及中南部山區有局部短暫雨；下周一至下周四（14至17日）各地都是晴到多雲的好天氣，僅東南部、恆春半島有零星短暫降雨。

溫度方面，林定宜指出，明天西半部高溫可達30、31度，東半部27度，低溫普遍為19至22度，周六鋒面通過前，東南部地區可能有焚風；周六鋒面通過，溫度雖因雨勢略降，但不會太冷。

周日白天鋒面通過，緊接著東北季風增強，氣溫下降，為未來1周感受最涼的1天，北部高溫17至24度，中部18至24度，南部21至26度，東部18至21度，低溫部分，中部以北約16度，南部19度，東部17度，但西半部白天可達近30度或以上高溫，東半部25至27度。