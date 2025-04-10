嚴格審查18個月 花蓮儷庭旅行社獲全台首家國際永續標章認證

花蓮一家旅行社獲得國際級永續標章GSTC認證，是全台首家獲得認可的本土旅行社，縣長徐榛蔚頒發認證書。花蓮縣旅館商業同業公會理事長、旅行社總經理張琄菡說，經過18個月嚴格審查，確認旅行社都能落實永續規範，未來持續以花蓮為核心設計東海岸永續遊程，吸引旅客造訪。

花蓮縣府指出，由「全球永續旅遊委員會」（Global Sustainable Tourism Council）認可，全台第一個獲得國際永續標章的本土旅行社就在花蓮。徐榛蔚今天代表頒發全台旅行社第一張GSTC認證，給花蓮儷庭旅行社，並宣示花蓮邁向2025零碳元年，持續推動「智慧友善、觀光花蓮、永續共好」。

張琄菡表示，此次獲頒的GSTC認證，是由擁有百年歷史，總部位於荷蘭的國際知名驗證機構「Control Union Certifications」依據「全球永續旅遊準則」，確認旅行社政策制定、供應鏈管理、環境實踐與文化尊重都能落實永續規範，雖然過程辛苦，不過有幸能獲得全台首家認證，努力一切值得。

張琄菡說，認證過程與供應鏈業者一同升級，一起往永續的目標邁進，未來規畫東海岸永續遊程，透過與部落、社區、文化組織與環境團體合作，推出深度體驗與低環境衝擊行程，連結更多在地生態與文化脈絡，用全新角度看見花蓮。

縣府觀光處長余明勲表示，根據國際旅遊平台調查顯示，8成以上國內遊客認為永續旅遊很重要，更有近半數遊客願意為永續旅遊支付更高費用，此次有縣內旅行社取得GSTC認證，代表花蓮不再只是「好吃、好玩」，更是「值得信賴的永續目的地」。

余明勲說，觀光處將持續推動低碳或零碳遊程，並協助縣內觀光及工商產業，落實各項企業所需認證或獲得零碳旅遊憑證，落實有機觀光目標。