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戶外濕答答 室內晾衣異味揮之不去？專家點出關鍵5細節

聯合新聞網／ 綜合報導
每三到六個月應清洗一次洗衣機，確保不損壞並保持其運行效率。示意圖／ingimage
每三到六個月應清洗一次洗衣機，確保不損壞並保持其運行效率。示意圖／ingimage

每逢春季，各地總是陰雨綿綿、花粉肆虐，許多家庭選擇在室內晾曬衣物，卻也常伴隨一股難以言喻的「悶臭味」。日本專家指出，這類異味並非使用者疏忽，真正的元兇其實是「細菌孳生」。

根據日媒yahoo報導，居家洗衣專家花奈（Hana）提到，潮濕的衣物是細菌滋生的溫床，一旦環境中的溫度與濕度達到特定條件，細菌便會迅速繁殖，進而導致令人困擾的「室內晾衣味」。為協助民眾對抗異味，花奈提出五大實用對策，在家從根本解決細菌滋生問題：

一、增加洗衣機用水量

許多新型洗衣機強調節水，反而易使清潔力不足。專家建議，在更換洗劑或柔軟精之前，應先嘗試提升洗滌時的水量，並採用「注水沖洗」模式，有助於沖走殘留汙垢及細菌養分。

二、洗後立即晾衣

洗衣完成後切勿久放，悶熱潮濕的洗衣槽內適合細菌繁殖。

三、借助風力加速乾燥

細菌偏好濕氣重的環境。若無法在通風處晾衣，可利用電風扇或循環扇製造風流，有助於加快乾燥速度，進一步抑制異味產生。

四、定期清潔洗衣槽

若異味持續不退，也可能與洗衣機內部汙垢有關。使用氯系清潔劑可有效溶解霉菌與髒汙，操作簡便、只需啟動清潔模式並浸泡三小時以上即可。

五、運用除菌商品進行衣物殺菌

當普通洗劑與漂白劑無法去除頑強異味時，建議使用「逆性肥皂」進行處理。如苯扎氯銨（陽離子介面活性劑），具有優異的殺菌和消毒效果。將衣物浸泡於500倍稀釋液中約一小時，再進行常規清洗，即可有效除味。

花奈也提醒民眾，若想有效避免室內晾衣異味，應從增加水量、加速乾燥、打造不利細菌生存的環境等方面多管齊下，再輔以適當除菌措施，即可讓室內晾衣變得輕鬆又無異味。

曬衣 洗衣機 臭味

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