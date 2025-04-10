快訊

貪汙案沈慶京打誇張牌「20公斤」手銬、腳鐐防逃 檢察官回應了

看不到盡頭…美中大打貿易戰 CNN曝北京不讓步原因

玉山國家公園慶40歲 發表保育成果盼永續發展

中央社／ 南投縣10日電

內政部國家公園署玉山國家公園管理處慶祝成立40週年，發表阿里山山椒魚、熊鷹與台灣黑熊等保育成果，及表揚認養企業、資深員工及志工，希望永續發展成台灣最大戶外教室。

玉管處今天舉辦40週年處慶暨保育研究成果發表會表示，這40年從未停下腳步，無論國土保育、環境教育及遊憩登山體驗，持續以創新思維應對挑戰，面對氣候變遷及避免生物多樣性減少等議題，國家公園扮演自然解方重要角色。

活動安排阿里山山椒魚繁殖生活史「雲嶺間的靜默信使」首映，發表「雲端上的白鷹」熊鷹科普書籍及「紮根在玉山的人」，分享台灣黑熊生態保育及監測管理計畫、科研基地推動計畫、台灣鳥類地圖調查計畫、台灣高山型國家公園歷史火燒恢復研究等多項成果。

玉管處透過新聞稿表示，阿里山山椒魚為珍貴保育類動物，但繁殖資訊稀少，玉管處研究團隊2020年起調查分布與遺傳，成功記錄圈養環境下繁殖育幼過程；熊鷹為台灣體型最雄偉瀕危猛禽，生態習性充滿神祕感，2019年起與研究團隊長期監測研究並推出紀錄片，也將研究成果集結成書籍，深入探討熊鷹生態與保育。

玉管處表示，成立即招聘園內及周邊部落布農族人擔任巡山員，族人熟稔山林，這40年從巡山員到改稱保育巡查員，總是克盡己職、扎根在玉山這片土地；玉山國家公園是台灣黑熊最重要棲地，經多年研究監測、解說教育及跨領域合作，黑熊族群逐步回穩，近年目擊次數屢創新高，更有不少母熊帶小熊紀錄。

台灣黑熊 布農族人 玉山國家公園

延伸閱讀

男獨攀南二段卻闖馬博橫斷失蹤 玉管處盼有機會開罰3千

太熱門！玉山塔塔加登山步道出現多根圓柱體 設計數器實測人流

影／台灣黑熊再現寶山蜂場 埋頭大啖蜂蜜

林業保育署嘉義分署長李定忠接任 原分署長張岱榮陞副署長

相關新聞

明雨勢趨緩！周末鋒面降雨範圍擴大 日夜溫差達10度

明天雨勢趨緩為鋒面間的空檔，中央氣象署預報員林定宜表示，明天西半部高溫可達30、31度，周六第2波鋒面通過，降雨範圍更廣...

長照3.0明年擴大急性後期照顧 適用對象取消年齡區分

長照政策明年進入3.0時代，我國與多數先進國家都面對高齡化挑戰。衛福部次長呂建德表示，長照3.0將以擴大醫療跟長照結合為...

今年1月兒少交通死亡增幅50％ 陳世凱：安全帽、安全座椅很重要

行政院2023年提出「行人交通安全政策綱領」，以2030年前道路安全死亡人數降低30%為目標。但交通部今公布2025年1...

比漱口水還有效？ 醫揭「1替代物」：減少牙菌斑滋生

「以油漱口」一事在網路上流傳許久，不少人常會質疑，這樣的自然療法是否「真的有效」？家醫科醫師李思賢表示，不少國外專家認為...

「搭捷運20幾年沒看過」淡水信義線豪雨灌車廂 北捷回應了

受到鋒面影響，台北市今天出現豪雨，北捷淡水信義線由於半開放式站體，導致大雨沿著車廂門流進車廂。北捷表示，已動員車站清潔人...

壓力大胃痛、沒食慾？ 科學揭密：你的胃真的「聽得見」情緒

壓力大時胃痛、焦慮時食慾不振、心情低落容易便秘，經醫學研究證實，大腦與腸胃之間存在密切聯繫，透過一條被稱為「腸–腦軸」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。